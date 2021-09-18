紐約客談／強施7、8大道建單車道 小心事故者名單加長

布碌崙(布魯克林)社區近期交通暴力不斷，先有日裔混血女童被華男撞擊喪命，六旬華婦在拐彎處遭遇不測，最震撼的則是孕婦一屍兩命的慘案；除治安外，交通情況也是市民選擇安居之地的考量因素，頻發車禍的區域，人們無法放心任由孩童、耆老出門。

交通安全問題關注度不斷提高，特別是在市交通局提出對7、8大道 改為單行道計畫後；起初民眾不滿意之處在於，計畫實行會導致停車位減少、貨車卸貨不便，顧客的消費慾便會轉向其他便利性社區，8大道商業街很有可能因而衰敗。

直到該計畫的真實意圖逐漸浮出水面，所有的變動都為騰出空間，讓8大道加建一條單車道，以完成市長白思豪 提出的修建「30哩受保護單車道」計畫；聽證會上，當局專員無數次用「零死亡願景」(Vision Zero)作為擋箭牌，強推改單行道，儘管社區卯足全勁抗議，市府目前看來也無妥協之意。

在8大道最繁忙的路段，無論是車道或人行道都不能順暢流通，硬建多一條單車道，對騎士、路人都會造成威脅；現實層面來說，不能保證所有路人只使用人行專道，很可能因人潮擁擠而走到單車道上，交通事故的發生就無法避免。

白思豪急於在卸任前有所作為，望用受保護單車道名留青史，但若造成更多交通事故，卸任以後，社區依然會將這筆帳記在他頭上。

該計畫攸關生死，市府應肩負更重責任；8大道交通擁堵嚴重是事實，也確實需要整治，但這必須在當局專員親自到場審查一段時間，充分了解交通情況以後，才能制定出有效方案。

（紐約客談 ，每周二至周六見報）