我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體至今停放在停屍房內。（記者牟蘭／攝影）
法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體至今停放在停屍房內。（記者牟蘭／攝影）

日前因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的華裔一家三口，屍體4日仍放在停屍房；遇難者者一家的友人說，男死者冷鴻升(Hong Sheng Leng)，來自中國武漢，曾是一名工程師，持旅遊簽證來美，拿到綠卡後，將妻女接來美國，三人無正職工作，在美國也未聽聞有親屬，目前喪葬無著。

美國湖北同鄉會會長張德超4日表示，得知法拉盛Peck大道喪生的三名遇難者來自武漢後，他立即前往事發公寓樓查看，看到死者一家生前居住的地下室因雨水灌進混亂一片，感到痛心，「(當時)就像在地獄一樣，不敢想像」。

法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體...
法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體至今停放在停屍房內；圖為死者一家居住地下室的入口。（記者牟蘭／攝影）

張德超說，經了解，喪生的一家三口中的男死者冷鴻升，70多歲，十多年前持旅遊簽證從武漢來美，在中國曾是一名工程師，來美後，舉辦過畫展；他表示，冷鴻升與同鄉會的幾名老鄉相熟，通過教堂友人幫助，申請綠卡獲批，之後將妻女接來美國。

冷鴻升的友人稱，因30多歲的女兒患有自閉症，夫妻二人申請為女兒看護，有時也撿廢品貼補家用，生活較清貧，教友經常會向一家人伸出援手，捐贈衣物。

張德超表示，與死者相熟的友人並未聽說他在美國有親屬，不過幾經打聽，已聯繫上冷鴻升在中國的遠房親戚，正在尋找死者的直系親屬；他說，美國湖北同鄉會也著手幫助死者一家三口處理後事，期盼更多善心人士伸出援手。

市警109分局表示，警方1日晚收到兩起關於Peck大道淹水的求救，直到翌日上午11時40分，才有人報警告知附近公寓地下室有一家三口被暴雨困在屋內，無法逃出而殞命；警方指，因尚未與死者在美國的親屬取得聯繫，至截稿時間仍未公布三人的姓名，遇難者的屍體也無人認領。

慈濟基金會美國紐約分會的志工4日繼續走訪受災民眾，提供援助；慈濟表示，水災中財產損失的租客，無論移民身分，可致電慈濟，電話(718)888-0866，申請200元到800元的補助。

死者冷鴻升與妻女日前因暴雨困在屋內，因無法逃出而殞命，警方至今沒有聯繫死者的親屬...
死者冷鴻升與妻女日前因暴雨困在屋內，因無法逃出而殞命，警方至今沒有聯繫死者的親屬。(友人提供)

美國 中國 武漢

上一則

華母在子18歲生日改嫁美公民 兒綠卡遭拒多年終反轉

延伸閱讀

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
美東黃埔四海同心會 送口哨反仇恨

美東黃埔四海同心會 送口哨反仇恨
紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮

紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮
嚴灝醫師提供全方位腳足診療

嚴灝醫師提供全方位腳足診療

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸