法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體至今停放在停屍房內。（記者牟蘭／攝影）

日前因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的華裔一家三口，屍體4日仍放在停屍房；遇難者者一家的友人說，男死者冷鴻升(Hong Sheng Leng)，來自中國武漢 ，曾是一名工程師，持旅遊簽證來美，拿到綠卡後，將妻女接來美國 ，三人無正職工作，在美國也未聽聞有親屬，目前喪葬無著。

美國湖北同鄉會會長張德超4日表示，得知法拉盛Peck大道喪生的三名遇難者來自武漢後，他立即前往事發公寓樓查看，看到死者一家生前居住的地下室因雨水灌進混亂一片，感到痛心，「(當時)就像在地獄一樣，不敢想像」。

法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體至今停放在停屍房內；圖為死者一家居住地下室的入口。（記者牟蘭／攝影）

張德超說，經了解，喪生的一家三口中的男死者冷鴻升，70多歲，十多年前持旅遊簽證從武漢來美，在中國曾是一名工程師，來美後，舉辦過畫展；他表示，冷鴻升與同鄉會的幾名老鄉相熟，通過教堂友人幫助，申請綠卡獲批，之後將妻女接來美國。

冷鴻升的友人稱，因30多歲的女兒患有自閉症，夫妻二人申請為女兒看護，有時也撿廢品貼補家用，生活較清貧，教友經常會向一家人伸出援手，捐贈衣物。

張德超表示，與死者相熟的友人並未聽說他在美國有親屬，不過幾經打聽，已聯繫上冷鴻升在中國的遠房親戚，正在尋找死者的直系親屬；他說，美國湖北同鄉會也著手幫助死者一家三口處理後事，期盼更多善心人士伸出援手。

市警109分局表示，警方1日晚收到兩起關於Peck大道淹水的求救，直到翌日上午11時40分，才有人報警告知附近公寓地下室有一家三口被暴雨困在屋內，無法逃出而殞命；警方指，因尚未與死者在美國的親屬取得聯繫，至截稿時間仍未公布三人的姓名，遇難者的屍體也無人認領。

慈濟基金會美國紐約分會的志工4日繼續走訪受災民眾，提供援助；慈濟表示，水災中財產損失的租客，無論移民身分，可致電慈濟，電話(718)888-0866，申請200元到800元的補助。