紐約州學校要戴口罩 美網需接種證明

美國網球公開賽改變防疫規定，要求12歲以上觀眾出示新冠疫苗接種證明才可入場。（美聯社）

州長霍楚(Kathy Hochul)上周上任後堅定支持對學校實施口罩 令，州衛生廳27日晚發布規定，無論是否接種疫苗 ，所有進入公立和私立學校教學樓的人員都須全程戴口罩；美國 網球公開賽(US Open)也改變防疫規定，要求12歲以上觀眾出示新冠疫苗接種證明才可入場。

霍楚上任後已責成州衛生廳下令，要求所有進入學校範圍內的人都必須戴口罩，衛生廳27日晚終於發布規定，無論是否接種疫苗，進入公立和私立學校教學樓必須全程戴口罩；該規定適用於四歲學前班(Pre-K)到12年級的學生、教師、各類合同工以及訪客。

去年的美網因新冠疫情，停止球迷現場觀賽，今年將於30日(周一)回歸的賽事恢復100%現場觀眾容量，大賽因在戶外舉辦，原本不要求觀眾戴口罩，也無需提供疫苗接種紀錄，甚至入場時也不用測量體溫和填寫防疫調查問卷。

但此舉引發諸多擔憂，市長白思豪(Bill de Blasio)27日臨時將入場要求改為必須出示接種證明；市議會健康委員會主席、市議員列文(Mark Levine)表示，如果按照美網之前的作法，既不要接種證明檢查，未接種者又不用提供陰性檢測報告，這將會成為一個具有極高暴露風險的活動。

新規定要求，12歲以上球迷想要入場觀賽，需證明至少接種了一劑疫苗，市府已通知主辦方美國網球協會(United States Tennis Association)，必須嚴格遵守此項規定。

美國網球協會表示，這項規定並不適用於從參與運動員，部分人員日前已明確表示不願接種疫苗，但選手需在抵達紐約後每隔四天檢測一次新冠病毒，若被確診，需單獨隔離十天觀察，並被移除比賽。

去年曾在澳網(2020 Australian Open)中拿下大滿貫的索菲亞·科寧 (Sofia Kenin)，雖已完全接種疫苗，但25日發現感染新冠病毒，她已宣布退出這場比賽；世界排名第三的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)指，若大賽要求強制接種疫苗，他會聽從要求接種。

紐約部分地區疫情仍嚴峻，長島納蘇郡與蘇福克郡本周疫情指數飆升，連續三天新增染疫率超過4%，日增染疫人數超過900例，最高日增染疫人數為1224例，其中多數患者感染Delta變種病毒；當地的學校老師表示，開學在即，他們支持口罩令，希望以此避免病毒在校園內蔓延。