家人照片遭張冠李戴 孟昭文令每日郵報撤照

「每日郵報」報導一則亞裔男子在長島受他人涉及種族主義的言論威脅時，錯誤引用孟昭文一家四口的照片。(取自孟昭文推特)

一名亞裔 男子在長島教育 兩名幼子時，被一對白人情侶惡言騷擾，聲稱「這裡不是中國」；「每日郵報」(Daily Mail)的報導引用了一張華裔國會眾議員孟昭文 與家人的合照，指稱照片中的男子為受害者；孟昭文26日在推特指出錯誤，要求對方撤換照片。

42歲的韓裔金麥克(Michael Kim，姓名皆音譯)與九歲及五歲的兒子，18日在長島的火島(Fire Island)散步；由於兩個兒子打架，險遇車禍，他在路旁教育兩人；他說，一對白人情侶騎車接近他，要求交談，但因他正教育孩子，拒絕與對方溝通，這對夫妻便叫來警衛，稱他在「虐待」兒子。

金麥克的大兒子對警衛澄清後，警衛立即離開，但這對情侶要求他離開火島，並稱「這裡不是中國」，期間甚至有肢體威脅；金麥克用手機拍下這對情侶，並發布在多個社群網絡，引發熱議。

這一消息受到孟昭文的關注，她在推特上指責這對情侶，「我們實在厭倦回應自己從哪裡來？為什麼來這裡？火島允許亞裔與其他少數族裔來這個美麗的地方；這位女子的傻笑很噁心，因為她認為自己比別人更像美國人」。

「每日郵報」25日刊登了這則新聞，並配上孟昭文一家四口的合照，指她的丈夫是文中的金麥克；孟昭文26日在推特上發文，指「每日郵報」錯誤引用照片，要求更換，「兄弟，錯誤的亞裔美國家庭，請更換你的照片」。

這則報導引發多位民選官員與民眾的不滿，前女市議長馬麗桃(Melissa Mark-Viverito)批評報告不負責任，「很遺憾你的家庭要忍受這種不負責任的報導」。亞裔網友崔緹娜(Tina Choi)稱，「哈，難道我們都長得一樣？」

「每日郵報」已刪除文中孟昭文的照片。