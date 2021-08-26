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霍楚改核算標準 紐約州新冠死者調增1.2萬

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚上任首日即修改州府核算新冠死亡病例的標準，全州新冠死亡人數調增1萬2000人。（州長辦公室提供）
州長霍楚上任首日即修改州府核算新冠死亡病例的標準，全州新冠死亡人數調增1萬2000人。（州長辦公室提供）

承諾增加州府透明度的新任州長霍楚(Kathy Hochul)，在上任首日修改了州府核算新冠死亡病例的標準，全州新冠病歿人數增1萬2000人；州府數據顯示，若按照向聯邦疾病防治中心(CDC)提交的死亡證明數量計算，截至24日，紐約州共有5萬5423人死於新冠肺炎，之前的數字則為4萬3432人。

根據美聯社此前報導，前州長葛謨(Andrew Cuomo)在任時，州府僅公布那些核酸檢測呈陽性，在醫院、養老院和長期照護所去世的新冠患者，但沒有計入那些在家中、收容所、監獄或殘障人士照顧機構的死亡病例，也沒計入未經核酸檢測的疑似死亡病例，而CDC公布的死亡數據則包含後兩者；霍楚上任後，州府網站已將這兩種計算方法的死亡數據也納入並公布。

霍楚25日在接受MSNBC採訪時表示，「現在我們公布更多數據，這樣人們就可以確認，州府公布的養老院和醫院死亡數字與CDC的呈現是一致的；還有一些之前沒做的事情，我現在要去實現，透明度將成為我領導的州府的標誌。」

霍楚說，「新冠死亡人士中，有的是確診者，有的是疑似患者，兩者都應該為人所知曉；從24日起，我們開始使用CDC的數據，這樣就能和CDC的數據一致；這樣我們就不再有機會掩蓋這些數字，我也不會想去掩蓋這些數字。」她表示，公眾應該看到清晰、可靠的疫情數字，無論是好是壞，都應知道事實，這是紐約重獲民眾對政府信心的方式。

此前不少批評者認為葛謨之所以保守計算死亡人數，是因為擔心死亡人數太多將影響他抗疫英雄的形象；聯邦政府去年已經啟動針對葛謨的調查，他涉嫌掩蓋養老院疫情，未將那些從養老院轉送到醫院後死亡的新冠病例計算在內，並利用低估的數字來證明紐約州養老院死亡人數較其他州更少；此事也是州眾議會司法委員會針對葛謨彈劾調查的一部分，調查結束後將公布報告。

州長霍楚上任首日即修改州府核算新冠死亡病例的標準，全州新冠死亡人數調增1萬200...
州長霍楚上任首日即修改州府核算新冠死亡病例的標準，全州新冠死亡人數調增1萬2000人。（美聯社）

養老院 紐約州 CDC

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