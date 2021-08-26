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SOMOS聯手漫威 超級英雄推廣疫苗

記者顏嘉瑩／紐約報導
SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)
SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)

和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)25日與漫威娛樂(Marvel Entertainment)在曼哈頓時報廣場舉辦記者會，宣布將合作發行限量漫畫海報，望在開學季前，鼓勵更多年輕人接種疫苗，與英雄共同抗疫。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

此次合作，將發行限量版漫畫「復仇者聯盟：我們有韌性」(Avengers: We Are Resilient)，內容講述復仇者聯盟、一線醫療英雄和少數族裔家庭團結，對疫苗有信心，並在服務不足的社區內共享疫苗訊息的故事；預計此次宣傳，將發行2萬本漫畫及海報，以及一部影片。

SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)
SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)

美國和諧社區醫療大聯盟聯合創辦人Henry R. Muñoz III表示，少數族裔移民社區在疫情期間受到最嚴重的打擊，而疫苗的推行期間也有不少錯誤資訊，此次與漫威娛樂合作，將聯合社區專業醫生的聲音，提高公眾對疫苗的認識，及提供正確資訊。

SOMOS總裁陳治年醫生表示，目前許多感染新冠者均為未接種疫苗者，而亞裔社區的成人接種率約有八成，仍未達到百分之百，且還有不少年輕人未接種，希望能藉由該宣傳，鼓勵更多亞裔接種疫苗。

對於目前在紐約肆虐的Delta變種病毒，陳治年說，只要接種疫苗，或多或少都會有保護作用，即便未來再出現新變種，身體也有部分抗體，能夠降低重症發生率和死亡率。

SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗，講話者為陳治年。(記者顏嘉瑩/攝影...
SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗，講話者為陳治年。(記者顏嘉瑩/攝影)

對於仍有不少人擔心疫苗的安全性，SOMOS美東華人執業醫師聯合會首席醫療官張泳醫生說，全球各個國家都在接種新冠疫苗，「沒有一個疫苗的臨床實驗可以達到這樣的程度，疫苗很安全，民眾不用擔心。」

張泳表示，紐約市華人社區的感染新冠的數據已有明顯下降，從今年初的40%陽性率至今僅剩不到3%，但抗疫工作還在進行，唯有70%到80%以上的民眾接種，才可以達到群體免疫的目標。

他說，除了呼籲年輕人踴躍接種疫苗，紐約市也已於本月中旬開放接種第三劑補強針，有需要的民眾也可諮詢自己的家庭醫生，以達到疫苗最大保護力。

SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)
SOMOS與漫威娛樂合作，呼籲年輕人接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)

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