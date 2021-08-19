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華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

一對報住法拉盛華裔夫婦日前在長島納蘇郡購物時，將一歲大的兒子獨自留在車內近一小時，被兩名目擊證人舉報；警方到場解救出在車內哭泣的孩子，隨後拘捕這對年輕父母，以涉嫌危害兒童安全等罪名移交檢方法辦，18日在當地法院過堂；幼兒送醫後健康無礙。

根據警方消息，一對華裔男女於17日下午2時39分，將一輛賓士車停泊在曼哈塞購物中心(Americana Manhasset)停車場；兩人下車後，進入附近商店，將當時熟睡的幼兒獨留在後座的兒童座椅上。

一名女子發現了被鎖在車內哭泣的幼兒，她上前查看，發現孩子全身出汗、表情難受，她試圖打開車門，但車門上鎖，她只好報警求助；另一名51歲的男子看到幼兒被鎖在車內，曾試圖用工具撬開車門，但未成功。

警員趕到現場後，發現車内的幼兒臉色通紅、滿頭大汗、不斷哭泣，出現呼吸困難，立即用工具擊破車窗，將孩子解救出來，送進附近的一間商店，先幫忙降溫，隨後送醫治療，經診斷並無生命危險。

警方表示，這對華人夫妻將幼兒獨自留在車上59分鐘，車內溫度高達華氏120度，警員隨後逮捕報住在法拉盛Jewel大道的34歲男子周經才(Jingcai Zhou，姓名皆音譯)和28歲女子陸露(Lu Lu)。

34歲的周經才因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)
34歲的周經才因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)

兩人被控一級威脅他人安全重罪與危害兒童福利的罪名，18日在納蘇郡第一地區法院過堂；從事銷售的周經才獲準無保候審，法官要求他參加育兒課程，避免孩子日後處於任何危險之中；作為空姐的陸露於當日下午過堂。

28歲的陸露因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)
28歲的陸露因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)

法院消息指，被捕的夫妻稱他們曾設定25分鐘的鬧鈴，返回查看孩子，發現孩子仍在熟睡，便返回一家珠寶店繼續購物，第二次返車查看孩子時，被警方拘捕。

納蘇郡警察局局長賴德(Patrick Ryder)感謝熱心民眾報案以及警員的迅速行動，他批評被捕夫婦將孩子獨留在車內購物的行為，「讓一個一歲大的孩子獨處30秒，就能釀成悲劇，何況是25分鐘，我想他們是忙著購物」。

根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)的數據，全美自1998年以來有近900名兒童死在過熱的汽車裡，去年就有25名孩童死於車內中暑(vehicular heatstroke)，今年則已有11名；專家提醒，駕駛可在兒童座椅旁放一個錢包、手提箱或手機等物品，下車前檢查後座，避免悲劇發生。

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