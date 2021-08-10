休旅車調頭失控 撞進中餐館

車輛失控撞進布碌崙一家中餐館。（Citizen視頻截圖）

布碌崙 (布魯克林)卡納西(Canarsie)9日上午發生一起嚴重車禍 ，一輛黑色休旅車在調頭時突然失控，撞入一旁中餐館 內，導致餐館全毀，造成兩人受傷。

根據警方，該起車禍發生在9日清晨，一輛黑色私家車在布碌崙卡納西L大道調頭時，車輛突然失控，衝入L大道9417號的「New Lin Wang」中餐館。

根據現場視頻顯示，車輛在路口調頭，在越過路口後突然車身左偏，直接撞進該餐館，整車完全衝進餐館內，店內也是一片狼藉；但是好在沒有造成建築結構受損。

警方表示，所幸事故發生時店內並無人，但車禍導致兩人輕傷，送至醫院治療，目前情況穩定；事故發生時，駕駛是清醒狀態，疑似因車輛失控導致，進一步原因仍在調查中，暫時未逮捕任何人。

該中餐館業主何珍妮(Jenny He)表示，在此經營餐館已三年，此次事故簡直是飛來橫禍，恐將被迫關閉三至六個月進行整修，疫情中已經飽受打擊，此番更是雪上加霜。

上月29日布碌崙Flantland的Schenectady大道交J大道剛發生另外一起車禍，兩輛警車在衝往不同执勤现场時撞上，導致其中一輛警車失控衝入街角華裔經營的洗衣店內，將洗衣店门徹底撞毁，並導致四人受傷送醫。