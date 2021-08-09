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葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

控葛謨性侵女性 卡米索首度現身

記者和釗宇／紐約報導
稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所為屬於犯罪」。（視頻截圖）
稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所為屬於犯罪」。（視頻截圖）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾案持續發酵，此前匿名告發葛謨有襲胸等性侵行為的州府員工卡米索(Brittany Commisso)8日首度公開身分，接受採訪，指出「葛謨對我的所作所為屬於犯罪」；她此前已向奧伯尼警局報案，警方已啟動刑事調查。

指控葛謨性騷擾的卡米索此前在向媒體爆料及在州檢察長辦公室公布的葛謨性騷擾案調查報告中都未透露身分，僅被稱為「州長助理1號」；她8日首度現身，接受CBS新聞和奧伯尼聯合時報(Albany Times Union)的獨家專訪，表示「報案是正確的事情，葛謨對我的所作所為屬於犯罪，他違反了法律，他應該被繩之以法。」

稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所...
稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所為屬於犯罪」。（視頻截圖）

在調查過程中，卡米索曾告知州檢察長的調查團隊，在一幅攝於州長辦公室的照片中，葛謨曾撫摸她的背部；根據調查報告，卡米索還指控葛謨在擁抱她時，曾將手伸進她的上衣，抓住她的胸部，「我絕無可能要求他這樣做，我不想這樣，我覺得我被占便宜了。」

目前葛謨正面臨彈劾調查，而如果卡米索報案內容屬實，葛謨也可能並被控輕罪甚至逮捕；奧伯尼警長艾普(Craig Apple)此前表示，警署已接到報案，刑事調查已經展開，警署同時也已向州檢察長辦公室申請獲取更多信息；「目前調查仍然處於非常初級的階段，有很多事實需要核查，也要做很多訪問；我不會因為他的州長身分而對此操之過急或拖延不辦。」

指控葛謨（右）性侵的卡米索（左）8日首度公開身分。（CBS視頻截圖）
指控葛謨（右）性侵的卡米索（左）8日首度公開身分。（CBS視頻截圖）

但艾普也表示，假如調查屬實，葛謨將面臨數項輕罪指控，他未來幾日內將與奧伯尼檢察官索萊斯(David Soares)會面討論此事，並稱目前可以確定卡米索是受害者；目前曼哈頓、威徹斯特郡、納蘇郡等多地檢察官都已啟動針對葛謨的刑事調查。

葛謨此前一再否認性侵任何女性；葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)日前表示，卡米索指控的時間線根本對不上，還有很多調查報告之外的證據未被採納，「那個女人在調查報告中的故事是虛假的，州長從未撫摸她；目前的證據是某些人出於特殊目的提供給調查團隊的。」

稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所...
稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所為屬於犯罪」。（視頻截圖）
稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所...
稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所為屬於犯罪」。（視頻截圖）

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