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紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

記者和釗宇╱紐約報導
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，而且至少具備一定的抗體耐藥性(antibody-resistant)，意味現有疫苗的效力可能降低。

The City報導，來自市立皇后學院、新學院(New School)和密蘇里大學的病毒學者團隊，從去年6月起對紐約市的14個汙水處理廠每周水質採樣，研究水中的病毒濃度；在與全球超過250個新冠變種病毒測序比對後，研究人員今年4月發現了四種從未見過的新冠變種病毒。

不過，這項研究仍在初步階段，尚未經過同行評審或在學術期刊上發表，因此一些專家認為現在以此為據進行疫情示警為時尚早；但該研究顯示，新冠變種病毒可能感染狗和老鼠等動物，這是導致病毒出現突變並在污水中出現的原因；儘管動物傳染人類的案例極為罕見，不過在美國發生過水貂感染人類的事件。

老鼠是許多病毒的宿主，也是紐約市公共衛生長期以來的隱患；嚙齒類動物專家考利甘(Bobby Corrigan)表示，儘管疫情初期由於垃圾處理不及時，導致全市老鼠無垃圾可吃而大批死亡，但最近紐約市一些鼠患猖獗的區域，老鼠數量已恢復至疫情前水平；市府數據也顯示，紐約市重開後，有關鼠患的311投訴電話大量增長。

然而，研究者卻表示，市府對這項研究反應冷淡；市環保局上月表示，儘管研究者可以繼續調查，但市府不會提供更多資金或協助；該項目的病毒學家江森(Marc Johnson)說，「市府基本告訴我們如果要繼續研究，只能依靠我們自己，他們對這種潛在公共衛生風險沒有任何探究的意願。」

不過市衛生局發言人表示，這項研究尚在初級階段，認為目前沒有足夠的證據證明老鼠可以染疫，「變種病毒如何產生有很多種可能性，目前可以確定的只是變種病毒正在市內傳播，打疫苗是保護自己的最好辦法」。

紐約市 變種病毒 疫情

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