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遊客「請坐」 曼哈頓華埠辦街頭音樂會

記者顏嘉瑩／紐約報導
不少觀眾坐下欣賞音樂。(記者顏嘉瑩/攝影)
不少觀眾坐下欣賞音樂。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership Local Development Corporation)舉辦的夏日街頭音樂會25日在華埠披露街(Pell St.)登場，多位華裔音樂家現場演奏，吸引更多遊人，助力華埠疫後復甦。

(影音來源：記者顏嘉瑩攝影)

該系列戶外演出以「請坐」(Have A Seat)為主題，今夏已在華埠舉辦多場，以「快閃」(pop-up)的形式，邀請不同的音樂家，在不同地點演出，吸引更多遊客到華埠。

華埠商業改進區、華埠共同發展機構執行總監陳作舟表示，該活動從今年夏天開始已經舉辦了四、五場，除了其中一場為全市性的活動，其他均由社區自行組織。

他說，外界有許多人認為「華埠以死」，說華埠不如新興華人移民社區般充滿生氣、有活力，因此想藉由該活動證明，華埠除了有豐富文化，還有悠揚的樂聲陪伴，吸引更多遊客；對於能否成功吸引遊客，陳作舟笑著說：「多一個人總比少一個人好。」

當天活動邀請音樂家陳筱茹(Lulu Chen)、Man Wai Che，披露街上本月才新開幕的飲料店「杜小姐茶飲」業主王詩翔，也自告奮勇、參與演出。

王詩翔表示，她希望透過實際行動支持華埠，「中華文化是很吸引人、也很特別的文化，藉由音樂活動，能夠為社區帶來歡樂，也能向外界介紹華埠社區，我覺得很有意義。」

陳筱茹(右)與Man Wai Che在華埠街頭演奏樂曲。(記者顏嘉瑩/攝影)
陳筱茹(右)與Man Wai Che在華埠街頭演奏樂曲。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 曼哈頓 華人

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