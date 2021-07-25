戶外用餐區永久化？反對聲四起

戶外用餐區流行，居民抱怨生活品質因此降低。(記者張晨╱攝影)

州長葛謨(Andrew Cuomo)月初簽法，將餐館、酒吧使用屬於市府管轄的街道和人行道，提供戶外就餐的方式再延長一年，而市府的戶外用餐修正新規也進入公聽階段，曼哈頓下城第二、第三社區委員會均對「永久化」提出反對。在疫期一度風行，助業者度難關的室外用餐區，如今卻引發生活品質爭議。

回顧一年多前，各地商改區將戶外用餐這一新概念引入，並力推商家參與；而冷清的華埠 總被拿來和一街之隔的小義大利 相比，義大利餐廳業者抓準時機，室外改造地花團錦簇，食客讚嘆「像在歐洲旅遊」。

華埠開始時參與度較低，業者因對疫情 前景不樂觀，就勿街南側的多間老牌熱門餐廳，起初只將「一桌一椅」放於店外擺擺樣子；如今「有門有窗的連排小木屋」一路延伸至街尾，就連甜品店也有兩桌。

根據樓宇局規定，餐位寬度不得超过八呎，必須在店鋪正前方，且不能超過前總寬度，而華埠商舖緊鄰，原本的車位也幾乎全被占據；且常見因人行道受阻，行人不得不穿梭車陣的畫面。

非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)針對華埠居民、商家的民意調查，68.9%認為戶外用餐區讓人行道變得更窄，地上的電線、餐館的垃圾，也成為反對主要理由。

數據顯示，全市已經將8550個停車格轉變為戶外用餐座位。居民表示，華埠緊鄰下城政府辦公圈，停靠的車輛大部分為特殊牌照，若今後恢復疫情前的實體辦公，包厘街(Bowery)、堅尼路的交通壓力將加劇。

除華埠外，下東城因是小型酒吧、餐廳的聚集地，住商混合也使居民叫苦連連；且周邊可負擔房的住戶多為華人，年近七旬的劉麗娟形容「狂歡至天明」，街道上的大麻味也會飄進家中。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，華埠每天有700到800個停車位被公職人員占用，社區大小約300間餐飲店，若全部提供戶外餐位，也僅占100多個車位，但對業者而言卻是救命稻草。

他指出，戶外餐位施工費用少則數千多則上萬，民眾抱怨生活質量，一旦疫情回升、限制堂食或需要重建，業者成本增加，但資源未增，關店是遲早的事；「那時，空店、人流稀少等問題恐將回歸，需要整體考量，而不是一味打壓還單一群體。」