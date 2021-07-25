我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

戶外用餐區永久化？反對聲四起

記者張晨／紐約報導
戶外用餐區流行，居民抱怨生活品質因此降低。(記者張晨╱攝影)
戶外用餐區流行，居民抱怨生活品質因此降低。(記者張晨╱攝影)

州長葛謨(Andrew Cuomo)月初簽法，將餐館、酒吧使用屬於市府管轄的街道和人行道，提供戶外就餐的方式再延長一年，而市府的戶外用餐修正新規也進入公聽階段，曼哈頓下城第二、第三社區委員會均對「永久化」提出反對。在疫期一度風行，助業者度難關的室外用餐區，如今卻引發生活品質爭議。

回顧一年多前，各地商改區將戶外用餐這一新概念引入，並力推商家參與；而冷清的華埠總被拿來和一街之隔的小義大利相比，義大利餐廳業者抓準時機，室外改造地花團錦簇，食客讚嘆「像在歐洲旅遊」。

華埠開始時參與度較低，業者因對疫情前景不樂觀，就勿街南側的多間老牌熱門餐廳，起初只將「一桌一椅」放於店外擺擺樣子；如今「有門有窗的連排小木屋」一路延伸至街尾，就連甜品店也有兩桌。

根據樓宇局規定，餐位寬度不得超过八呎，必須在店鋪正前方，且不能超過前總寬度，而華埠商舖緊鄰，原本的車位也幾乎全被占據；且常見因人行道受阻，行人不得不穿梭車陣的畫面。

非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)針對華埠居民、商家的民意調查，68.9%認為戶外用餐區讓人行道變得更窄，地上的電線、餐館的垃圾，也成為反對主要理由。

數據顯示，全市已經將8550個停車格轉變為戶外用餐座位。居民表示，華埠緊鄰下城政府辦公圈，停靠的車輛大部分為特殊牌照，若今後恢復疫情前的實體辦公，包厘街(Bowery)、堅尼路的交通壓力將加劇。

除華埠外，下東城因是小型酒吧、餐廳的聚集地，住商混合也使居民叫苦連連；且周邊可負擔房的住戶多為華人，年近七旬的劉麗娟形容「狂歡至天明」，街道上的大麻味也會飄進家中。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，華埠每天有700到800個停車位被公職人員占用，社區大小約300間餐飲店，若全部提供戶外餐位，也僅占100多個車位，但對業者而言卻是救命稻草。

他指出，戶外餐位施工費用少則數千多則上萬，民眾抱怨生活質量，一旦疫情回升、限制堂食或需要重建，業者成本增加，但資源未增，關店是遲早的事；「那時，空店、人流稀少等問題恐將回歸，需要整體考量，而不是一味打壓還單一群體。」

華埠 疫情 義大利

上一則

戶外用餐區去留兩難 布碌崙商家反應也兩極

下一則

華埠夜店疫後狂歡 新舊文化矛盾再起

延伸閱讀

罪案飆升 屋崙華埠2巡警周末回歸

罪案飆升 屋崙華埠2巡警周末回歸

華埠商戶捲殘障法訴訟 檢察長設專線和郵箱調查是否涉詐

華埠商戶捲殘障法訴訟 檢察長設專線和郵箱調查是否涉詐

每周領1000元 華埠藥房賣出終生彩票2等獎

每周領1000元 華埠藥房賣出終生彩票2等獎
運動家新球館靠近華埠 官員關注交通停車影響

運動家新球館靠近華埠 官員關注交通停車影響
屋崙華埠搶劫被阻止 非裔男嗆「開槍殺光華人」

屋崙華埠搶劫被阻止 非裔男嗆「開槍殺光華人」

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
碰瓷案外案（下）

碰瓷案外案（下）