市府投5億教少數族裔文化 家長呼勝利

紐約市教育公正聯盟等組織和家長，慶祝教育局為多元文化教育投入資金。(記者金春香／攝影)

市教育總監波特(Meisha Ross-Porter)日前宣布投入5億元資金，為幼稚園至12歲公校 學生增加多元文化教育(Culturally Responsive-Sustaining Education，簡稱CRSE)，這一消息令為此努力了五年的少數族裔家長和教育組織大為振奮，21日齊聚曼哈頓市政廳公園，慶祝紐約公校進一步向多元化教育邁進。

紐約市 教育公正聯盟(Coalition for Educational Justice)總監卡珀斯(Natasha Capers)表示，過去五年，該聯盟和眾多家長及教育者一直為該項目的通過而奔走，全市公校85%的學生是少數族裔，但絕大多數在校都很少接觸自身族裔的歷史和文化。

根據教育公正聯盟2019年發布的調查，在教育局 早教課程和書單中，幾乎所有書中角色都是以白人為主，學生閱讀書本內出現動物角色的次數，甚至都比少數族裔人類角色的次數多；全市公立小學五年級的20萬名西語裔學生、13萬名非洲裔和8萬名亞裔學生中，絕大多數都沒有閱讀過任何與自身族裔背景相似的作者所寫的書籍。

他們認為該項目有助學生認識自己和社區，以及學習其他社區歷史和文化提供知識構架，只有這樣，學生才能有更強烈的身分認同感，並通過學習多元文化獲得批判思考能力。

本月8日，教育局宣布投入5億元資金至該項目，在接下來三年內創建相關教育內容。