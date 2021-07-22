客流量難回復 MTA醞釀後年起削減15%服務

紐約市公共運輸客流量持續偏低，MTA預計2023年起削減15%服務。(記者和釗宇／攝影)

大都會運輸署(MTA )21日表示，若不削減服務、漲價或凍結調薪，到2025年將面臨6億5000萬元的預算虧空；有報告預計，紐約市 公共運輸客流量未來兩年難恢復至疫情 前的水平，MTA表示應根據需求，將服務削減至「適當水平」，預計2023年起將削減15%。不過，MTA並未計畫削減長島鐵路(LIRR)的服務，還可能增加服務。

MTA財務長弗蘭(Bob Foran)援引諮詢公司麥肯錫(McKinsey and Co.)的報告稱，預計紐約市公共交通的客流量，到2024年將只能恢復至疫情前水平的80%到92%；他說，「我們需要搞清楚不同方向的客流量需求，以及滿足服務量，應當調整服務，適應疫後新常態。」

數據顯示，即便新冠疫苗已大規模接種，紐約市公共運輸客流量目前仍比疫情前少50%；疫情之前，MTA一半的運營成本要靠公共交通費和過路費填補，每年超過170億元。

弗蘭預計MTA將從2023年起，削減約15%的服務，具體計畫內容將進行公聽，並滿足聯邦政府規定，也須獲得MTA董事會批准。

今年初，因收到聯邦政府總額105億元的兩筆撥款，MTA放棄此前的削減服務、裁員數萬人的計畫；去年初，MTA也收到川普政府40億元。

但弗蘭表示，這些撥款仍然難抵疫情帶來的財政危機；他說，MTA財政委員會本周開會決定，推遲至明年再漲價，這一決定將讓MTA到2025年底以前損失8億1900萬元。

自疫情開始以來，MTA已裁員4500人，約占總員工數量的6%，人手不足導致乘客等待時間變長、地鐵延誤；弗蘭表示，MTA需要更多裁員，「必須繼續控制成本，提高效率。」