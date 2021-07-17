「夏季崛起」開課不到10天 81間教室因疫改遠程教學
市府推出的暑期班與夏令營相結合的「夏季崛起」(Summer Rising)項目6日開課，全市共有20萬名學生參加，但不到十天，已經有81間教室因教師或學生確診新冠，不得不改為線上教學十天。
「夏季崛起」項目是市府和教育局為希望暑假補回學業進度或參加休閒活動的學生提供，除幫助學生彌補疫情落下的功課，並在心理健康方面提供支援，學生用半天加強學業，另外半天主要參與室內外的休閒活動。
根據市府規定，公校教室內若出現一名確診者，該教室師生就要改為遠程教學十天，教育局數據顯示，已經有81間教室因此暫時改為線上教學。市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「病毒檢測、隔離與追蹤，將繼續為學校順利全面重開的保障。」
目前共有七名學生和五名教職員在過去兩周確診，但教育局指出，受影響者不僅是在同一教室內上課的學生，進行團體活動的一群學生或員工中若出現確診，這群人就算不在同一教室內上課，也需隔離，因此實際受影響的教室多達81間。
目前公校新冠檢測陽性率仍非常低，隨機對學生和教職員工進行檢測的陽性率為0.12%，16日市府數據顯示，全市七天平均陽性率為1.4%。
雖然此前聯邦疾病防治中心(CDC)推出指導，稱已接種疫苗的青少年在學校可不戴口罩，但市長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市公校秋季復課後，師生在校仍應戴口罩。
白思豪16日也表示，與參加「夏季崛起」的學生數量相比，目前學校內感染人數所占比率非常小，相信在秋季開學之前，紐約市能保持當前較低疫情數字，教育局也會做好充足準備，保證學生安全回歸課堂。
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