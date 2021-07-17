「夏季崛起」開課不到10天 81間教室因疫改遠程教學

暑期課程剛開始兩周，全市就有81間教室因出現新冠病例暫時改為線上教學。(美聯社)

市府推出的暑期班與夏令營相結合的「夏季崛起」(Summer Rising)項目6日開課，全市共有20萬名學生參加，但不到十天，已經有81間教室因教師或學生確診新冠，不得不改為線上教學十天。

「夏季崛起」項目是市府和教育局 為希望暑假補回學業進度或參加休閒活動的學生提供，除幫助學生彌補疫情落下的功課，並在心理健康方面提供支援，學生用半天加強學業，另外半天主要參與室內外的休閒活動。

根據市府規定，公校 教室內若出現一名確診者，該教室師生就要改為遠程教學十天，教育局數據顯示，已經有81間教室因此暫時改為線上教學。市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「病毒檢測 、隔離與追蹤，將繼續為學校順利全面重開的保障。」

目前共有七名學生和五名教職員在過去兩周確診，但教育局指出，受影響者不僅是在同一教室內上課的學生，進行團體活動的一群學生或員工中若出現確診，這群人就算不在同一教室內上課，也需隔離，因此實際受影響的教室多達81間。

目前公校新冠檢測陽性率仍非常低，隨機對學生和教職員工進行檢測的陽性率為0.12%，16日市府數據顯示，全市七天平均陽性率為1.4%。

雖然此前聯邦疾病防治中心(CDC)推出指導，稱已接種疫苗的青少年在學校可不戴口罩，但市長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市公校秋季復課後，師生在校仍應戴口罩。

白思豪16日也表示，與參加「夏季崛起」的學生數量相比，目前學校內感染人數所占比率非常小，相信在秋季開學之前，紐約市能保持當前較低疫情數字，教育局也會做好充足準備，保證學生安全回歸課堂。