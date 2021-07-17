我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

「夏季崛起」開課不到10天 81間教室因疫改遠程教學

記者金春香／紐約報導
暑期課程剛開始兩周，全市就有81間教室因出現新冠病例暫時改為線上教學。(美聯社)
暑期課程剛開始兩周，全市就有81間教室因出現新冠病例暫時改為線上教學。(美聯社)

市府推出的暑期班與夏令營相結合的「夏季崛起」(Summer Rising)項目6日開課，全市共有20萬名學生參加，但不到十天，已經有81間教室因教師或學生確診新冠，不得不改為線上教學十天。

「夏季崛起」項目是市府和教育局為希望暑假補回學業進度或參加休閒活動的學生提供，除幫助學生彌補疫情落下的功課，並在心理健康方面提供支援，學生用半天加強學業，另外半天主要參與室內外的休閒活動。

根據市府規定，公校教室內若出現一名確診者，該教室師生就要改為遠程教學十天，教育局數據顯示，已經有81間教室因此暫時改為線上教學。市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「病毒檢測、隔離與追蹤，將繼續為學校順利全面重開的保障。」

目前共有七名學生和五名教職員在過去兩周確診，但教育局指出，受影響者不僅是在同一教室內上課的學生，進行團體活動的一群學生或員工中若出現確診，這群人就算不在同一教室內上課，也需隔離，因此實際受影響的教室多達81間。

目前公校新冠檢測陽性率仍非常低，隨機對學生和教職員工進行檢測的陽性率為0.12%，16日市府數據顯示，全市七天平均陽性率為1.4%。

雖然此前聯邦疾病防治中心(CDC)推出指導，稱已接種疫苗的青少年在學校可不戴口罩，但市長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市公校秋季復課後，師生在校仍應戴口罩。

白思豪16日也表示，與參加「夏季崛起」的學生數量相比，目前學校內感染人數所占比率非常小，相信在秋季開學之前，紐約市能保持當前較低疫情數字，教育局也會做好充足準備，保證學生安全回歸課堂。

暑期課程剛開始兩周，全市就有81間教室因出現新冠病例暫時改為線上教學。(教育局提...
暑期課程剛開始兩周，全市就有81間教室因出現新冠病例暫時改為線上教學。(教育局提供)

教育局 檢測 公校

上一則

攤販衝突 華女：遭辱「Fxx中國人」還被打

下一則

美國華裔民權聯盟告川普 8月4日預審

延伸閱讀

Delta病毒紐約市確診飆升 白思豪無恢復口罩令計畫

Delta病毒紐約市確診飆升 白思豪無恢復口罩令計畫
改善地鐵 白思豪催收堵車費：攸關紐約市疫後經濟恢復

改善地鐵 白思豪催收堵車費：攸關紐約市疫後經濟恢復
治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察

治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察
終於可以現場公證 結婚登記處23日重開

終於可以現場公證 結婚登記處23日重開
終於可以現場辦理 紐約市婚姻登記處23日重開

終於可以現場辦理 紐約市婚姻登記處23日重開

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21
紐約州府統計，新冠病毒Delta變種蠢蠢欲動，近日全州本周單日平均新確診案例，已有超過四分之一是感染Delta變種病毒。圖為在紐約市布魯克林區中央圖書館前，未戴口罩民眾正在避暑。(美聯社)

紐約州單日確診增4成 1/4感染Delta變種病毒

2021-07-11 09:16

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名