MTA擬拓寬高速路 挨轟不利環保

維拉札諾大橋及附近公路，是開車族經常投訴塞車的路段之一。(本報檔案照)

大都會 運輸署(MTA )計畫拓寬布碌崙(布魯克林)貝爾公園大道(Belt Parkway)交維拉札諾大橋 (Verrazano-Narrows Bridge)附近兩哩長的高速公路，緩解當地交通，但此舉引起環保人士不滿，稱「提供行車便利是對環境的進一步破壞」。

該計畫是大都會運輸署515億元修建計畫的一部分，主要是在貝爾公園大道交維拉札諾大橋附近增加一條輔助車道，並加寬出口附近車道，MTA指相關施工是為幫助緩解當地從四車道減至三車道而產生的行車擁擠問題，進一步確保行車暢通與安全。

MTA此前並未公開宣布這項施工計畫，直到不久前被運輸工程師法雷爾(Will Farrell)發現，法雷爾對此在社群媒體上譴責，「是的，你沒聽錯，隨著越來越不可逆轉的氣候變化，紐約仍在擴寬高速公路。」

環保人士也批評這項耗資8200萬元的計畫，將鼓勵更多人開車，大紐約運輸組織(Tri-State Transportation Campaign)表示，「如果真的重視氣候變化，就應鼓勵少開車」，政府用增加車道來舒緩交通擁擠，是錯誤的決定。

史泰登島居民蔣先生，對政府該計畫十分讚賞，他說對於居住在島上的人，公共交通設施並不完善，大部分居民都需要依賴私家汽車出行；不管是維拉札諾大橋還是貝爾公園大道都是必經之路，遇到行車高峰期，常在這些路段堵上數十分鐘；行車通暢時也常因道路狹窄，車輛之間距離非常近，十分危險。