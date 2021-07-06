我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

長周末觀光客回流 紐約店家看到希望

記者顏嘉瑩顏潔恩／紐約報導
華埠在國慶長周末期間，有不少從外州來的遊客。（記者顏嘉瑩／攝影）
華埠在國慶長周末期間，有不少從外州來的遊客。（記者顏嘉瑩／攝影）

新冠疫情和緩，紐約市觀光復甦，曼哈頓華埠國慶日長周末，就有不少人潮回流，商家5日表示，觀光客回來是好事，不過目前生意狀況仍不穩定，在慶祝完國慶後也希望能持續帶回穩定客源，恢復往日榮景；也有不少疫情下受困家中一年多的紐約客藉此機會舉家到外州遊玩，一掃疫情帶來的煩悶陰鬱。

5日在華埠大街小巷有不少觀光客吃飯、逛街，體驗中式傳統食物和飲料，6月底完成、位於宰也街(Doyer St.)以描繪東方水道梯田(Rice Terraces)的流線抽象圖案壁畫項目，也吸引不少人專程前往拍照打卡。

位於宰也街上的華埠中餐館「武昌好味道」業主王曉東表示，在壁畫完成之後有看到更多觀光客回流，同時長周末天氣放晴，氣溫也沒有前幾日熱浪來襲時那麼高，有不少民眾會專程坐在戶外用餐區，享受餐點以及好天氣，也為餐館帶來不少人氣。曉東希望未來生活及生意都能夠繼續步上正軌、往更好的方向發展，帶回穩定客源。

宰也街的壁畫吸引不少人拍照。(華埠商改區提供)
宰也街的壁畫吸引不少人拍照。(華埠商改區提供)

在勿街(Mott St.)經營「Lurei Trading Inc.」禮品店的業主李荼婭則說，在勿街上從外地來的觀光客明顯增多，大部分的人都是買一些磁鐵、鑰匙圈之類的小物品，另外天氣熱了，中式摺扇和帽子的遮陽散熱的商品，也受到民眾歡迎。

李荼婭在疫情期間也堅持開業，她認為，疫情讓民眾待在家太久，雖然去年夏天疫情有稍微和緩，人潮有明顯恢復，但如今疫苗普及之後，更讓民眾無後顧之憂的出遊，看到華埠逐漸恢復商機，她感到非常興奮。

從密蘇里州到紐約探望友人的呂安瑾，也趁著長周末到華埠大啖中式美食；她說，在密蘇里州中餐館不多，好吃的中餐館更是少之又少，雖然這次造訪紐約只有短短的四天，但一定要安排行程到華埠；睽違一年多後得以出遊，她說：「感覺很不一樣，心情比較不會那麼悶，而且更會感謝那些能夠出遊的日子、欣賞不同城市的美景。」

國慶日當天有許多人到華埠用餐。(華埠商改區提供)
國慶日當天有許多人到華埠用餐。(華埠商改區提供)

華埠商改區及華埠共同發展機構執行總監陳作舟表示，華埠客源明顯回流，4日國慶日當天有不少遊客到砲台公園(Battery Park)等船，欣賞自由女神像，由於下城附近美食不多，遊客也會轉往到華埠用餐，帶來經濟效益。

不過即便觀光產業已見到曙光，疫情導致居民外流，陳作舟說，要說華埠經濟回到過去水準是「自己騙自己」；他說，在遊客、地鐵乘客、上班族未真正回來之前，華埠僅能夠靠這些暫時的觀光客撐住，「現在華埠的生意就像股票一樣，一天高、一天低，重點是要如何長期打算，讓客源回流才是重點。」

除了遊客到來，也有不少紐約客藉假期出遊，不少華人感嘆終於走出疫情陰霾，在疫後首次帶著一家人旅行，感到放鬆無比，希望接下來全球疫情都能趨緩。

居住在布碌崙(布魯克林)的李麗娟是16、14和11歲孩子的母親，過去一年多來困在家裡，好不容易迎來解封，趁著孩子們放暑假，到賓州來個兩天一日的漂游活動；她說，一家五口好久沒有一起外出旅行，事先計畫時就興奮不已，當天玩得不亦樂乎，「雖然有點累卻很開心難忘」。

李麗娟一家五口外出旅行，孩子們都非常興奮。（李麗娟提供）
李麗娟一家五口外出旅行，孩子們都非常興奮。（李麗娟提供）

她表示，疫情期間對於病毒的恐懼、生活遲遲無法恢復正常的焦慮，在旅遊時瞬間不見，身心久違地非常放鬆，感覺真的已走疫情中走出來；孩子們也能跟大自然重新接觸，留下美好的童年回憶，這次出遊後還念念不忘，預計在開學之前還會再計畫帶他們出遊。

來自皇后區的陳志勇則趁著長周末假期，和十多名朋友到新澤西州的水上樂園遊玩；他說，疫前經常相約朋友出來吃飯聚會，可疫情爆發後整整一年多無法合體；很多朋友考慮到家裡有小朋友，為安全起見平時根本沒有機會見面。

但隨著防疫解封，大家對此次出遊期待值更高，覺得好不容易擺脫病毒，可以安心地玩耍；他也說，僅是紐約市疫情好轉，也無法世界恢復常態，由衷希望疫苗可以快點全球普及化，國際旅行限制盡快解封，才能回國探望親人。

長周末天氣晴朗，街上出現逛街人潮。(記者顏嘉瑩/攝影)
長周末天氣晴朗，街上出現逛街人潮。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 疫情 紐約市

上一則

助曼哈頓華埠疫後吸客 社區人士提設夜市

延伸閱讀

國慶長周末 紐約華埠觀光客回流 商家看見希望

國慶長周末 紐約華埠觀光客回流 商家看見希望
華埠大樓電梯井驚現男屍 警方破牆抬出 初判自殺

華埠大樓電梯井驚現男屍 警方破牆抬出 初判自殺
劉林劍虹認輸 呼籲民主黨團結 馬泰將成華埠首位西語裔市議員

劉林劍虹認輸 呼籲民主黨團結 馬泰將成華埠首位西語裔市議員
7月12微解封？ 縣市長多不看好

7月12微解封？ 縣市長多不看好
華埠升旗慶獨立日 釋放信息：華人也是美國一分子

華埠升旗慶獨立日 釋放信息：華人也是美國一分子

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導