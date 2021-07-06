長周末觀光客回流 紐約店家看到希望

華埠在國慶長周末期間，有不少從外州來的遊客。（記者顏嘉瑩／攝影）

新冠疫情 和緩，紐約市 觀光復甦，曼哈頓華埠 國慶日長周末，就有不少人潮回流，商家5日表示，觀光客回來是好事，不過目前生意狀況仍不穩定，在慶祝完國慶後也希望能持續帶回穩定客源，恢復往日榮景；也有不少疫情下受困家中一年多的紐約客藉此機會舉家到外州遊玩，一掃疫情帶來的煩悶陰鬱。

5日在華埠大街小巷有不少觀光客吃飯、逛街，體驗中式傳統食物和飲料，6月底完成、位於宰也街(Doyer St.)以描繪東方水道梯田(Rice Terraces)的流線抽象圖案壁畫項目，也吸引不少人專程前往拍照打卡。

位於宰也街上的華埠中餐館「武昌好味道」業主王曉東表示，在壁畫完成之後有看到更多觀光客回流，同時長周末天氣放晴，氣溫也沒有前幾日熱浪來襲時那麼高，有不少民眾會專程坐在戶外用餐區，享受餐點以及好天氣，也為餐館帶來不少人氣。曉東希望未來生活及生意都能夠繼續步上正軌、往更好的方向發展，帶回穩定客源。

宰也街的壁畫吸引不少人拍照。(華埠商改區提供)

在勿街(Mott St.)經營「Lurei Trading Inc.」禮品店的業主李荼婭則說，在勿街上從外地來的觀光客明顯增多，大部分的人都是買一些磁鐵、鑰匙圈之類的小物品，另外天氣熱了，中式摺扇和帽子的遮陽散熱的商品，也受到民眾歡迎。

李荼婭在疫情期間也堅持開業，她認為，疫情讓民眾待在家太久，雖然去年夏天疫情有稍微和緩，人潮有明顯恢復，但如今疫苗普及之後，更讓民眾無後顧之憂的出遊，看到華埠逐漸恢復商機，她感到非常興奮。

從密蘇里州到紐約探望友人的呂安瑾，也趁著長周末到華埠大啖中式美食；她說，在密蘇里州中餐館不多，好吃的中餐館更是少之又少，雖然這次造訪紐約只有短短的四天，但一定要安排行程到華埠；睽違一年多後得以出遊，她說：「感覺很不一樣，心情比較不會那麼悶，而且更會感謝那些能夠出遊的日子、欣賞不同城市的美景。」

國慶日當天有許多人到華埠用餐。(華埠商改區提供)

華埠商改區及華埠共同發展機構執行總監陳作舟表示，華埠客源明顯回流，4日國慶日當天有不少遊客到砲台公園(Battery Park)等船，欣賞自由女神像，由於下城附近美食不多，遊客也會轉往到華埠用餐，帶來經濟效益。

不過即便觀光產業已見到曙光，疫情導致居民外流，陳作舟說，要說華埠經濟回到過去水準是「自己騙自己」；他說，在遊客、地鐵乘客、上班族未真正回來之前，華埠僅能夠靠這些暫時的觀光客撐住，「現在華埠的生意就像股票一樣，一天高、一天低，重點是要如何長期打算，讓客源回流才是重點。」

除了遊客到來，也有不少紐約客藉假期出遊，不少華人感嘆終於走出疫情陰霾，在疫後首次帶著一家人旅行，感到放鬆無比，希望接下來全球疫情都能趨緩。

居住在布碌崙(布魯克林)的李麗娟是16、14和11歲孩子的母親，過去一年多來困在家裡，好不容易迎來解封，趁著孩子們放暑假，到賓州來個兩天一日的漂游活動；她說，一家五口好久沒有一起外出旅行，事先計畫時就興奮不已，當天玩得不亦樂乎，「雖然有點累卻很開心難忘」。

李麗娟一家五口外出旅行，孩子們都非常興奮。（李麗娟提供）

她表示，疫情期間對於病毒的恐懼、生活遲遲無法恢復正常的焦慮，在旅遊時瞬間不見，身心久違地非常放鬆，感覺真的已走疫情中走出來；孩子們也能跟大自然重新接觸，留下美好的童年回憶，這次出遊後還念念不忘，預計在開學之前還會再計畫帶他們出遊。

來自皇后區的陳志勇則趁著長周末假期，和十多名朋友到新澤西州的水上樂園遊玩；他說，疫前經常相約朋友出來吃飯聚會，可疫情爆發後整整一年多無法合體；很多朋友考慮到家裡有小朋友，為安全起見平時根本沒有機會見面。

但隨著防疫解封，大家對此次出遊期待值更高，覺得好不容易擺脫病毒，可以安心地玩耍；他也說，僅是紐約市疫情好轉，也無法世界恢復常態，由衷希望疫苗可以快點全球普及化，國際旅行限制盡快解封，才能回國探望親人。