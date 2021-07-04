創新低! 紐約州單日新冠死亡僅2人 確診數卻反彈增加

紐約州府3日數據顯示，州內單日新冠死亡病例降至二人，是近九個多月來最低值，但州府仍呼籲大家戴口罩，未接種者快打疫苗。(美聯社)

紐約州府3日數據顯示，州內單日新冠死亡病例降至二人，是近九個多月來最低值，不過近日來紐約州新冠確診病例在檢測 數字減少的情況下，仍出現反彈趨勢，州長葛謨(Andrew Cuomo)繼續呼籲還未接種者盡快施打疫苗 ，並重申在州法保護下，不會有任何人因接種請假而被資方扣薪水。

紐約市 府和州府都未說明什麼原因導致染疫數上升，不過預計在國慶日民眾出行增加，以及源自印度的Delta變種病毒在紐約市的傳播呈加速態勢情況下，下周確診人數可能會繼續增加。

市衛生局副局長伊斯特林(Torian Easterling)表示，目前感染Delta變種病毒的人群以年輕人為主，此群體的接種率也相對較低。

根據州府數據，3日新增新冠死亡病例二人，生前都報住布碌崙(布魯克林)，該數字是去年9月20日以來單日死亡數最低值，疫情爆發至今，紐約已有4萬2980人因感染新冠死亡；單日7萬9184名接受新冠病毒檢測者中，410人結果為陽性，陽性率為0.52%，七天平均陽性率為0.51%，州內共有340人因新冠住院，其中加護病房有79人。

不過在數周檢測陽性率下降之後，近日紐約有新冠確診數字反彈趨勢，在過去七天中，平均每天有369人檢測結果呈陽性，與一周前相比增加近20%；且在每日接受檢測數量減少的情況下，新增病例數字卻在上升。

紐約目前新確診數仍遠低於春季，5月最後一周平均每天有781人檢測結果呈陽性。

日前州內已經施打總計2128萬劑疫苗，65.6%的18歲以上成人完全接種，72.4%的成人至少一劑接種。

葛謨表示，雖然紐約取得抗疫重要成績，但在新冠病毒面前不能自滿，最好的保護自己和家人安全、以及保護現有成績的方式就是更多人接種疫苗。

他並提醒，在州法保護下，每人都有四小時帶薪假用來接種疫苗，任何人都不會因為在工作日去接種而被雇主扣薪水。