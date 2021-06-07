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輕稅治安好 邁阿密市長：歡迎紐約客移居

記者黃伊奕／紐約報導
蘇亞雷斯表示，歡迎紐約客搬去邁阿密，享受更好和可負擔的生活品質。（Getty Images）
蘇亞雷斯表示，歡迎紐約客搬去邁阿密，享受更好和可負擔的生活品質。（Getty Images）

紐約稅率不斷增加、加上近來治安倒退等原因，讓不少居民不滿；佛州邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)6日在一檔電台節目中趁機向紐約市民喊話，表示歡迎紐約客搬到邁阿密，稱當地有負擔更輕的稅收政策和更好的生活品質。

蘇亞雷斯當日在紐約電台WABC 770的節目「The Cats Roundtable」中，向紐約客喊話：「我們在邁阿密向你們張開雙臂，不過兩小時的飛行，你們將節省大量的生活開支，節省大量的稅收。」

他還補充道，邁阿密擁有更好的生活品質，能夠以低廉的價格購買房產，「你也不用因此犧牲或受苦，因為現在所有的金融公司都搬來了邁阿密，所有硅谷的風險投資公司也搬來了。」

在談到對邁阿密發展的願景時，他強調邁阿密是一個歡迎移民並親資本主義城市，「你們將生活在最有活力和吸引力的城市，可以在此創建公司、打造家庭、擁有生活、養育孩子。」

作為前警察、蘇亞雷斯是一位倡導低稅收、親警察的共和黨人，他當日也指出由左翼領導人統治的南美國家已經「功能失調」，導致大量移民搬來邁阿密；「如果政府沒有以應該的方式對待當地民眾，沒有保護好他們，並搶奪他們的財產、生意，那人們別無選擇，只能離開。」

不過，蘇亞雷斯的言論立即遭到正在競選下任紐約市長的參選人回擊；亞當斯(Eric Adams)當日即回應表示，如果自己當選，「給我一年時間，我相信邁阿密人會跑來紐約，因為紐約市將會成為商業中心城市，可負擔且公平的城市。」

紐約市 警察 移民

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