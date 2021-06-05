美國佛教會會長菩提比丘：化解族裔仇恨需靠教育

美國佛教會會長菩提比丘表示，族裔仇恨問題根深柢固，治本之道是學校要教倫理道德教育。(記者王彩鸝／攝影)

如何應對疫情與族裔仇恨，是亞裔 最關切的兩大議題，擁有跨文化與族裔背景的美國 佛教會會長菩提比丘（Bhikkhu Bodhi）首度接受華文媒體採訪時表示，族裔仇恨問題根深柢固，需從教育著手，尤其是從小學到高中都教倫理道德教育，才有機會扭轉族裔衝突問題；對於疫情防控，這位擁有博士學位的出家人說，美國除了提高疫苗 接種率，也應幫助疫情嚴重國家接種疫苗，唯有全球疫情得到控制，美國才會真正安全。

●巴利文權威 被譽西方玄奘法師

現年77歲的菩提比丘出生於布碌崙(布魯克林)的一個猶太裔家庭，紐約市大學布魯克林學院畢業後，赴加州克萊爾蒙特研究所完成哲學博士學位，後赴斯里蘭卡鑽研佛法二十餘年，他是古印度巴利文的權威，致力將巴利經論以現代英文語法，翻譯和注釋，因此贏得「西方的玄奘法師」尊稱。

菩提比丘於2002年回到家鄉紐約後，入住上州博南郡（Putnam County）肯特（Kent）鎮的莊嚴寺，該寺院是美東最大佛寺，由華人捐資興建。

這樣跨文化、跨族裔的背景，讓菩提比丘對當前熾烈的仇恨亞裔問題觀察入微；他指出，美國族裔仇恨從奴隸時代就存在，早年是因白種人的優越引起，但目前仇恨亞裔問題不只因白種人優越感，而擴展到其他族裔，看到非洲裔攻擊亞裔。

●族裔仇恨源於經濟 治本靠教育

「現在亞裔的處境，有點像早期的猶太人。」菩提比丘指出，族裔仇恨主要因經濟問題引起，政府對窮人或處於貧窮邊緣的人照顧不足， 以致他們心生怨懟，要找個洩憤的對象，亞裔便成為受害者。

美國佛教會會長菩提比丘，出生於紐約布魯克林的猶太裔家庭，據他觀察，目前亞裔面臨的族裔仇恨，處境和當年的猶太裔相近。(記者王彩鸝／攝影)

亞裔如何避免被仇恨？菩提比丘觀察到，部分亞裔沒有融入整個社會，容易成為白人及非洲裔洩憤的對象，他建議亞裔和華人應盡可能與不同族裔互動交流，而治本之道則是學校要教倫理道德，「小孩子從小學到高中都接受道德教育，就不會有族裔仇恨的心理」。

另外，宗教間的合作也有助於促進族裔和諧，他提到5月初紐約佛教會結合基督教和猶太教，呼籲信眾以正念、愛、慈悲和尊重來對待所有紐約客；西岸洛杉磯的佛教團體也發起大型集會，除了悼念亞特蘭大槍擊事件中罹難的六名亞裔女性，還包括19世紀去世的華工，希望讓大家認清所有生命都應得到尊重。

●援貧救災 助走出喪親悲慟

疫情讓很多人失去親人，難以走出內心的創傷，菩提比丘說，所愛之人離世了，感到悲傷是很自然的，而對治悲痛的方法，是去做一些有意義的活動，就能化悲慟為力量，例如捐錢幫助貧窮及承受疫情災難的人，給予食物及醫療援助，從幫助他人，讓自己的生命更有意義。

美國佛教會會長菩提比丘表示，施打疫苗是防控疫情的關鍵，不僅美國人打疫苗，美國也應幫助其他國家有疫苗可打，才能避免變種病毒侵入美國。(記者王彩鸝／攝影)

面對這場世紀疫情，菩提比丘說，全面接種疫苗至關重要，然而一份報告指出，世界衛生組織（WHO）為全球貧困和中等收入國家提供新冠肺炎疫苗的全球計畫—COVAX計畫面臨很高的失敗風險，有可能使數十億人在2024年前無法獲得疫苗，這代表可能還會有上百萬人死於新冠病毒。

「 不僅美國人打疫苗，也應釋出疫苗專利給其他國家，才能快速且大規模地讓更多人得到疫苗，這樣才能讓美國真正免於病毒侵害。」菩提比丘指出，變種病毒傳播更快速，對未接種疫苗者更致命，即便為了美國人自己，也應把疫苗專利分享給其他國家。