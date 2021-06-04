青少年打疫苗 減少傳播、重返正常生活

Stephens表示，孩子在接種新冠疫苗後的實際好處，遠大於醫療上的好處。(視訊會議截圖)

市府從即日起至7日(周一)，推出「紐約市 青年接種周」(NYC Youth Vax Week)活動，向青少年及家長普及新冠肺炎疫苗 知識並鼓勵青少年接種；有些家長認為青少年感染新冠後出現重症機率沒有年長者大，因此沒必要接種疫苗；專家表示，接種疫苗除了可減少染病、傳播病毒的機率，也能參與社交活動，好處眾多。

輝瑞疫苗已開放給12歲及以上的未成年人接種；市健康與心理衛生局(DOHMH)、市長移民 事務辦公室3日在線上舉辦會議，解答常見青少年接種問題和家長疑慮。

衛生局副局長、小兒科醫生Daniel Stephens表示，很多家長認為孩子在感染新冠後重症的可能性比較低，因此不需接種疫苗。他說，年輕人仍會感染新冠，即便未出現症狀，也可能將病毒傳染給家人，而接種疫苗除了可以保護自己，也能保護家人。

另外疫情讓孩子缺乏社交生活，在接種後則可以參加聚會，重回正常生活，將有助於社會情感學習(Social Emotional Learning)，「接種後的實際好處，遠大於醫療上的好處。」

有些家長也擔心孩子在接種疫苗後的副作用，Stephens說，孩子的副作用與成人差不多，主要在接種後24到48小時內會出現肌肉痠痛、發燒等症狀；「若接種疫苗後副作用嚴重，也可以提供泰諾(Tylenol)等藥品以減緩不適感，但要確保服用劑量符合規定。」

對於曾經感染新冠者身體會產生抗體，Stephens表示，抗體通常只有90天效力；目前數據已知疫苗可以產生六個月或更長時間的保護力，同時研究也顯示，12至15歲青少年接種疫苗後，能夠擁有100%的保護力。

市長移民事務辦公室副局長馬莉克(May Malik)說，在「紐約市青年接種周」，將有移動疫苗接種巴士到全市各個社區，為12歲以上民眾接種疫苗，不需預約也不用身分證明，只需提供年齡證明，例如市民卡(IDNYC)、政府出具的出生文件、有效的美國或外國護照等即可；12至15歲者需家長或監護人陪同，更多訊息、接種車時間地點，可上網頁https://on.nyc.gov/34GVa2y查詢。