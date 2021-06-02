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老人中心6月14日全面重開 無論是否打疫苗都接待

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布，老人中心的室外活動即日起可立即恢復，室內活動將可在6月14日恢復。（市長辦公室提供）
白思豪宣布，老人中心的室外活動即日起可立即恢復，室內活動將可在6月14日恢復。（市長辦公室提供）

紐約市老人中心因新冠疫情已關閉近15個月，市長白思豪(Bill de Blasio)6月1日宣布，老人中心的室外活動即日起可立即恢復，室內活動將可在6月14日恢復，但須遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規則。

市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortes-Vazquez)表示，根據反歧視相關法律，無論長者是否接種疫苗，老人中心都必須一視同仁地接待；「我們不應區分接種者和未接種者，老人中心須對所有人開放。」

長者是感染新冠肺炎的高危人群，白思豪表示，目前全市新冠檢測陽性率已經降至0.83%，為疫情開始以來新低；而且市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，全市已有72%的長者至少接種一針新冠疫苗，因此重開老人中心是安全的。

白思豪說，老人中心的重啟對許多家庭來說意義重大，「老人中心讓人變得積極樂觀、培養同伴之誼，還能吃到好吃的、參加活動、享受健康協助，尤其是心理健康支持；長者是最容易感染的人群，我要說清楚的是，我們在重開老人中心的問題上已經非常小心謹慎，我們希望一切順利，也希望重開以後繼續小心防疫，因為我們知道長者受疫情打擊最大。」

然而長者感染新冠罹患重症的概率依然很高，因此喬克西表示，恢復運營的老人中心，舉辦室內活動時仍須遵守社交距離並戴口罩，「我們仍須對室內活動保持警惕，因為已接種和未接種人士可能混在一起。」

白思豪表示，「我們將很小心，也將確保安全，但現在到了重啟老人中心的時候了；最簡單的辦法是趕緊去打疫苗，如果打了疫苗，一切事情就好辦了，疫苗等同與自由。」

市議會老人委員會主席陳倩雯則表示，市府應該將老人局預算增加至5億元以上；她說，此舉僅會讓市府總預算增加0.5%，但老人局預算的增加將有助於改善老人中心的服務。

白思豪宣布，老人中心的室外活動即日起可立即恢復，室內活動將可在6月14日恢復。（...
白思豪宣布，老人中心的室外活動即日起可立即恢復，室內活動將可在6月14日恢復。（市長辦公室提供）

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