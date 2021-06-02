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人瑞中心：資金人手短缺 恐難恢復所有活動

記者和釗宇／紐約報導
伍寶玲表示，目前人瑞中心正在制定防疫方案，但預計6月14日只能恢復部分活動。（記者和釗宇／攝影）
伍寶玲表示，目前人瑞中心正在制定防疫方案，但預計6月14日只能恢復部分活動。（記者和釗宇／攝影）

市府1日宣布，全市老人中心可於14日起恢復室內活動，華策會人瑞中心主任伍寶玲表示，目前老人中心正在根據市衛生局、老人局提供的重啟指導制定防疫方案，但受防疫限制影響，預計6月14日無法恢復所有活動，目前計畫為會員提供錯峰就餐、乒乓球等活動；她也表示，疫情導致不少志工離職，捐款減少，人手減少又資金短缺，未來可預見會比較艱難。

伍寶玲說，疫情之前人瑞中心活動豐富，除了提供免費餐食，還包括卡拉OK、麻將、乒乓球等活動；但是根據市衛生局的規定，室內活動必須保證社交距離，意味著人瑞中心必須把客容量降至25%到35%，「以前我們的麻將房可以放六桌，現在要保持社交距離就肯定不行了；而且還要戴口罩，卡拉OK也就沒法唱了。」

她表示，疫情期間已經有許多志工退休，人瑞中心亟需人手，而且重啟運營需要更多資金，「我們需要準備足夠的口罩、消毒液、洗手液，從哪來這麼多錢呢？不光是市府不增加預算，疫情也導致許多原來的捐款者自顧不暇，人瑞中心面臨資金困難；而且現在市府規定社工必須要有各種資質，很難請到人。」

伍寶玲表示，市府要求不能歧視未打疫苗者，因此人瑞中心也不會要求所有來客必須接種，不過仍然會進門測體溫；她表示，華裔長者的防疫習慣都比較好，70%以上的常客都已接種疫苗；「華裔老人很聽晚輩的話，許多人雖然不跟孩子住在一起，但他們的子女都會叮囑說不要出門，而且每天都會視頻問候，所以沒聽說有會員染疫去世；而且我們的志工每天也為老人上門送餐，有求必應。」

她說，仍有一些長者表示，疫情期間在家太過孤單，而且居家空氣不好有害健康，因此盼著能來人瑞中心吃飯，參加社交活動；伍寶玲說，中心正在根據衛生局、老人局的要求撰寫重啟的防疫計畫，將盡快提交給華策會通過，但估計6月14日只能重啟部分服務。

「由於社交距離的限制，我們可能會安排會員分組在不同時間就餐。」伍寶玲說，「另外我們也會開放一些比較容易遵守防疫規定的活動，例如乒乓球、電腦班。」

伍寶玲表示，目前人瑞中心正在制定防疫方案，但預計6月14日只能恢復部分活動。（記...
伍寶玲表示，目前人瑞中心正在制定防疫方案，但預計6月14日只能恢復部分活動。（記者和釗宇／攝影）

疫情 防疫 社交距離

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