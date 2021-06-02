我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

曾為重疫區 紐約市單日零死亡…關鍵里程碑 證明疫苗的力量

記者和釗宇／紐約報導
州府數據顯示，曾經是美國新冠疫情重災區的紐約市，5月31日實現單日死亡病例歸零。（市長辦公室提供）
州府數據顯示，曾經是美國新冠疫情重災區的紐約市，5月31日實現單日死亡病例歸零。（市長辦公室提供）

州府數據顯示，曾經是全美新冠疫情重災區的紐約市，5月31日傳出好消息，單日因新冠肺炎死亡病例歸零；同時，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，當日全市新冠檢測陽性率降至0.83%，創下疫情以來新低。

全州七天平均檢測陽性率降至0.65%，為連續57天下降；新冠住院人數為1032人，為10月24日以來新低；全州死亡人數也降至個位數，5月31日共八人死亡，為去年10月30日以來新低，沒有一人是紐約市民；相比之下，根據市府數據，去年疫情初期，紐約市單日死亡曾超過800人。

白思豪表示，紐約市單日檢測陽性率降至疫情開始14個多月以來新低，成為紐約市疫後恢復的「關鍵里程碑」，「這證明了疫苗的力量，也證明了市民抗疫的意志，也就是正確防疫、確保安全、積極接種；讓我們繼續努力，把新冠病毒永遠趕出紐約。」

但葛謨表示，死亡人數仍然讓人警醒，疫情仍未結束，因此他鼓勵民眾繼續抓緊接種疫苗；「未來的日子是光明的，但我們需要還未接種的民眾盡快接種，為我們所有人確保一個光明的未來。」

截至目前，已有超過57%的紐約州成年人完全接種，紐約市則有55%的成年人完全接種，但疫苗接種速度上個月以來急劇下滑，州府和市府因此不斷推出激勵接種的措施。

市府每周舉辦的接種抽獎活動，本周獎品包括20張知名酒店的兩日住宿券，包括萬豪(Marriott)、凱悅(Hyatt)等；抽獎活動將持續至7月初，所有在市府運營接種點打疫苗的成年人均可參加抽獎。

白思豪此前一直重申，市府不會強制市民接種，但他1日對反疫苗者表示不滿，「長期以來疫苗都被認為是必需品，對注射疫苗有共識，但近年來情況發生變化；我對此感到不滿，我認為這其中有很多不實信息和謠傳，模糊了疫苗的重要作用。」

但白思豪也說，如果政府強制接種疫苗，會造成不必要的衝突，「最好通過宣導解決。」

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，一旦聯邦政府批准新冠疫苗正式使用，而非現在的緊急使用，就有可能像麻疹疫苗一樣，要求特定場所的人接種，如學校和其他聚集場所，但正式批准疫苗仍須時間。

紐約市 疫苗 疫情

上一則

老人中心6月14日全面重開 無論是否打疫苗都接待

下一則

「選華裔市長，證明華裔團結」百名僑團代表挺楊安澤

延伸閱讀

曾經的重災區…紐約市現單日0死亡 檢測陽性率降新低

曾經的重災區…紐約市現單日0死亡 檢測陽性率降新低
紐約市老人中心即日起可恢復室外活動 6月14日完全重開

紐約市老人中心即日起可恢復室外活動 6月14日完全重開
紐約市公校陽性率降至0.13% 白思豪：體隊回歸室內比賽

紐約市公校陽性率降至0.13% 白思豪：體隊回歸室內比賽
紐約州長葛謨彈劾調查牛步 本月僅面談5人

紐約州長葛謨彈劾調查牛步 本月僅面談5人
滿75歲或殘障 直接到家打疫苗

滿75歲或殘障 直接到家打疫苗

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
該非洲裔男子將華裔通勤客推入軌道。(市警提供)

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

2021-05-25 15:57
攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

舊相識尋仇？紐約華男遭非裔推下地鐵 成羅生門

2021-05-26 10:34
紐約市26日可能出現雷暴天氣，根據氣象預測，這場雷暴將帶來強風、暴雨和甚至冰雹。(取自AccuWeather氣象網站)

狂風暴雨、冰雹雷電 或今襲紐約

2021-05-26 11:42
紐約皇后區一名75歲華裔老婦，遭到一名年輕男子攻擊，鼻梁被對方打斷。示意圖。(Photo by Gianandrea Villa on Unsplash)

75歲華婦當街被打斷鼻梁 紐約仇恨犯罪小組介入調查

2021-05-27 15:01
紐約每日新聞24日刊登的諷刺楊安澤的政治漫畫原版。(取自Bill Bramhall推特)

嘲諷楊安澤的漫畫挨轟 眼睛改大了

2021-05-28 11:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源