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堂食「宵禁」解除 紐約重回不夜城

記者和釗宇／紐約報導
紐約市餐館堂食的「宵禁」於5月31日解除，標誌著疫情以來針對餐館的所有運營限制全部取消，紐約重回不夜城。（美聯社）
紐約市餐館堂食的「宵禁」於5月31日解除，標誌著疫情以來針對餐館的所有運營限制全部取消，紐約重回不夜城。（美聯社）

紐約州新冠疫情繼續降溫，全州日新增感染人數自去年夏天以來首次降至500人以下，七天平均新冠檢測陽性率僅為0.67%，再次創下疫情肆虐以來新低；根據州府此前計畫，紐約市餐館堂食的「宵禁」也於5月31日完全解除，標誌著疫情以來針對餐館的所有運營限制全部取消，紐約重回不夜城。

日新增感染人數不到500人

州府數據顯示，全州5月30日共發現494例新冠肺炎病例，為去年8月23日以來首次低於500人，單日陽性率為0.67%，七天平均陽性率為0.69%，也是有疫情以來新低；新冠住院人數降至1032人，為去年10月24日以來新低；同時，全州已有65%的成年人至少接種一針疫苗，57%的成年人已經完全接種。

紐約州日新增感染人數自去年夏天以來首次降至500人以下，七天平均新冠檢測陽性率再...
紐約州日新增感染人數自去年夏天以來首次降至500人以下，七天平均新冠檢測陽性率再次創下疫情以來新低。（州長辦公室提供）

「我們在抗疫的道路上繼續取得進步，現在已經處於擊敗疫情的邊緣。」州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約民眾的抗疫之路的艱辛難以想像，「現在已能看到隧道口的光，但盡快接種疫苗仍然對未來的公共衛生和經濟恢復至關重要。」

紐約市7天平均陽性率僅0.5%

紐約市的疫情數據則更加充滿希望，市府數據顯示，全市的七天平均陽性率僅為0.5%，五區的陽性率均低於1%；其中，曼哈頓為0.34%，布碌崙(布魯克林)為0.53%，皇后區為0.56%，布朗士區0.54%，史泰登島0.77%。

鑒於疫情好轉，從5月31日起，紐約市解除所有餐館、酒吧堂食不得超過午夜12時的「宵禁」政策，標誌著長達一年多以來的針對餐館的運營限制全部取消。

堂食宵禁取消 運營全面解禁

葛謨表示，「如同我們疫後重啟的每個里程碑一樣，堂食宵禁的取消是所有紐約人嚴格抗疫、接種疫苗的成果，因此我們最終能夠擊敗疫情、讓生活恢復正軌。」

他說，紐約疫後重啟的決策，一直基於數據，「如果我們希望疫情如現在這樣繼續朝著降溫的方向發展，我們就必須繼續保持警惕，尤其是室內活動；我們也將繼續和各地合作，確保各種場所遵守防疫守則。」

紐約市餐館堂食的「宵禁」於5月31日解除，標誌著疫情以來針對餐館的所有運營限制全...
紐約市餐館堂食的「宵禁」於5月31日解除，標誌著疫情以來針對餐館的所有運營限制全部取消，紐約重回不夜城。（美聯社）

紐約市 疫情 宵禁

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