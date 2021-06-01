紀念國殤日 華裔老兵：我們同屬這片土地

紐約華裔美國退伍軍人會舉辦國殤日紀念活動。(記者顏嘉瑩/攝影)

5月31日國殤日，紐約華裔美國 退伍軍人會在曼哈頓華埠劉錦方場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊舉辦紀念活動，針對今年反亞裔 仇恨犯罪事件頻發，攻擊者要亞裔「滾回自己的國家」，參加紀念活動者表示，亞裔同樣屬於這片土地，同樣為了美國的自由民主在戰場上犧牲性命，社會應該要以愛和包容來看待不同族裔。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

往年華裔退伍軍人會都在國殤日當天於華埠舉辦遊行，但自去年新冠肺炎疫情爆發後，遊行取消，改為在劉錦方場的華裔軍人忠烈坊舉辦紀念儀式，包括唱國歌、獻花圈及對空鳴槍致敬等。

該會主席朱超然表示，國殤日的意義對於大眾來說，不只是烤肉、玩水、搶優惠的三天長周末；有太多士兵在戰爭中陣亡，犧牲性命來換取美國的自由，民眾需要牢記，自由不是免費的，同時也要為了那些至今仍在戰場服役的軍人們祈禱，感謝他們的付出。

紐約中華公所主席于金山則說，今年的國殤日對華社來說比往常更重要，而華裔軍人忠烈坊更代表著那些為了這個國家犧牲的華裔軍人，如今亞裔社區面臨仇恨犯罪，「沒人可以說亞裔不屬於這裡，我們同屬這片土地。」

市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)將於6月1日就將華裔軍人忠烈坊列為地標舉行公聽，于金山表示，中華公所支持將牌坊列為地標，「每一次看到這個牌坊，就知道我們也屬於這個國家。」

紐約華裔美國退伍軍人會5月31日在曼哈頓華埠劉錦方場舉辦國殤日紀念活動。(記者顏嘉瑩/攝影) 紐約華裔美國退伍軍人會5月31日在曼哈頓華埠劉錦方場舉辦國殤日紀念活動。(記者顏嘉瑩/攝影)

華裔市長參選人楊安澤妻子盧艾玲(Evelyn Yang)代表他出席，致辭表示，在美國歷史上華裔一直都被認為「不屬於這個國家」，但這與事實相悖，「我們是美國人、我們是紐約人，我們也為這個國家貢獻」；除了在這個日子紀念那些犧牲將士，她還用中文說：「我們只有參與民主，才有美好的明天。」

紐約市退伍軍人服務局局長漢頓(James Hendon)也出席當天的紀念活動，他回顧過去的多場歷史戰役中，亞裔士兵參與戰爭為美國服務，即便從排華法案開始，這個國家就一直把亞裔當做「外國人」，但亞裔仍在戰場上犧牲、奉獻。

漢頓說：「不要忘了美國是首個由多文化、多種族創建的民主體系，這很困難，直到現在我們仍在呼籲反種族歧視」；不過他相信，只要人們心中懷有希望、愛與包容，從自我做起，有一天美國能夠成為一個真正包容的國家。