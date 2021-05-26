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美國華裔民權聯盟告川普案 聯邦法院受理

記者和釗宇／紐約報導
美國華裔民權聯盟宣布，紐約南區聯邦法院已經受理其控告前總統川普長期散發「中國病毒」歧視言論涉嫌誹謗一案。（記者和釗宇／攝影）
美國華裔民權聯盟宣布，紐約南區聯邦法院已經受理其控告前總統川普長期散發「中國病毒」歧視言論涉嫌誹謗一案。（記者和釗宇／攝影）

美國華裔民權聯盟25日在曼哈頓舉行記者會，宣布紐約南區聯邦法院已經受理其控告前總統川普長期散發「中國病毒」歧視言論涉嫌誹謗一案，傳票將很快送至川普手中，川普團隊須在21天內做出回應；該聯盟聯合主席黃華清說，法院受理訴訟意味著初步勝利。

影音來源：記者和釗宇

黃華清表示，川普在疫情期間使用「中國病毒」一詞，是過去一年來針對亞裔仇恨犯罪頻發的根源；「我們現在起訴他，是我們作為美國華人應該做的義務，如果再不發聲，就會陷入非常危險的境地。」

黃華清說，法院受理訴訟意味著初步勝利。（記者和釗宇／攝影）
黃華清說，法院受理訴訟意味著初步勝利。（記者和釗宇／攝影）

美國華裔民權聯盟聯合主席劉迎曦說，該組織從年初起就著手準備訴訟事宜，恰逢5月20日總統拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，當日向法院遞交訴訟書；南區聯邦法院24日受理此案並發出傳票，並指定了負責法官，「我們將負責把傳票遞交給川普團隊，他們須在21天內簽收傳票並作出回應。」

劉迎曦說，川普的行為讓美國華裔精神受到困擾，要求川普向所有亞太裔社區民眾道歉，並...
劉迎曦說，川普的行為讓美國華裔精神受到困擾，要求川普向所有亞太裔社區民眾道歉，並向每人賠償1元。（記者和釗宇／攝影）

他表示，沒有任何證據證明新冠病毒和任何族裔相關，而且川普也知道世衛組織規定病毒不能用地域或族裔名稱來命名，「但是他仍在許多場合稱『中國病毒』、『功夫病毒』，他發表這樣的言論並不是要表達真相，而是出於個人目的的政治煽動，與事實毫無關聯，因此我們控告他誹謗。」

劉迎曦說，川普的行為讓美國華裔精神受到困擾；「我們要求川普向所有亞太裔社區民眾道歉，並向每人賠償1元，按人口計算就是2290萬元；我們計畫用這筆賠償金建立一個全國性的博物館，全面展示亞太裔社區的歷史及其對美國做出的貢獻。」

川普 美國 傳票

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