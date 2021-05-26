紐約客談/媒體攻詰楊安澤 曝對亞裔的傲慢

楊安澤與妻子盧艾玲25日在皇后橋地鐵站開記者會，呼籲社會停止對亞裔等其他族裔的歧視。(記者顏嘉瑩／攝影)

在紐約市 長初選進入倒數一個月之際，主流媒體針對民主黨華裔參選人楊安澤 的質疑與攻詰突然多了起來，有媒體記者拿繁複的法案條文來佐證他「無知」，有媒體用漫畫將他醜化成「遊客」；他們戴著有色眼鏡，對楊安澤百般挑剔，目的無非就是要醜化他和打壓他，充滿了不情願讓亞裔 成為紐約市長的傲慢與偏見。

楊安澤從參選初期開始的民調一路領先，到如今支持度有所下滑，離不開某些主流媒體近期對楊安澤的「緊盯」；他們可以對那些連紐約中位數房價都回答得離譜的參選人視而不見，卻拿出「紐約市民權法」的第50-a條法規來發難，楊安澤自然是答不出具體內容，隨後便落入設好的「陷阱」，被挖苦嘲笑；可是，難道其他參選人答得出來某項法律的條文嗎？顯然是「也不能」。

將楊安澤描繪為遊客的漫畫，分明在向市民傳遞著「楊安澤不是紐約客」的誤導性信息，潛台詞是「他一個外人，怎麼可以當紐約市長」；可楊安澤明明就是土生土長的紐約人，如此排斥他，不僅傷了楊安澤和他同樣在紐約市成長生活的妻子和兒女，也傷害了紐約市的廣大亞裔市民；那些近期時不時報導仇恨亞裔犯罪的主流媒體，看起來悲天憫人，彷彿有心幫受苦的亞裔討公道，但終究還是未把華裔乃至亞裔當作自己人。

楊安澤被某些主流媒體針鋒相對的時機，像極了曾經參選紐約市長的前市主計長劉醇逸當年被抹黑時的狀況，隨著6月22日初選日的臨近，可以想見很可能會有新的黑招。楊安澤雖然不是完美的參選人，但對他的惡意排斥，也是不公道的。

（紐約客談，每周二至周六見報。）