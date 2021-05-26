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華裔地鐵駕駛員染疫去世 州參議員表彰

記者黃伊奕／紐約報導
李法蘭克在大都會運輸署擔任地鐵駕駛員長達22年。（大都會運輸署提供）
李法蘭克在大都會運輸署擔任地鐵駕駛員長達22年。（大都會運輸署提供）

紐約大都會運輸署(MTA)已有超過136名職工不幸染疫去世，包括居住在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的華裔地鐵駕駛員李法蘭克(Frank Lee，姓名均為音譯)，他在往返康尼島與皇后區的地鐵N線上工作了22年，卻不幸因感染新冠肺炎去世；州參議員郭納德(Andrew Gounardes)24日向其家屬頒發表彰證書，感謝他生前無私的奉獻。

李法蘭克是在2020年4月16日去世，其妻崴(Wai)表示自新冠肺炎爆發後，他一直堅守工作崗位，去世前大約一周開始出現症狀，儘管家屬很快採取隔離措施，但病情仍一再惡化直到送入醫院不久後去世。

州參議員郭納德24日為他的家屬送上表彰證書，感謝他過去無私確保地鐵N線順利運輸所做出的貢獻，讓所有布碌崙南區的居民能夠順利前往曼哈頓等地。

據悉李法蘭克出生於曼哈頓，他與妻子結婚40年，共同養育兩個孩子，兒子為註冊會計師，女兒則在金融界從商；崴說「過去我和李法蘭克一直有討論退休的事，但他熱愛他的同事、熱愛他的工作，不願意離開崗位。」

運輸業負責人羅格爾(Jesse Arguetta)表示，「我們對於李法蘭克的離開感到無比悲痛，他是一個好人，所有他的同事、親友都不會忘記他。」

至今有136名因新冠肺炎疫情去世的MTA員工，除了六人外，其餘全部在紐約市地鐵、公共汽車以及輔助運輸部門工作；MTA年初曾在全市107個繁忙的地鐵站設立紀念站，利用數字顯示屏不斷播放這些因染疫去世的員工照片、姓名以及職務，以及「也許你不認識他們，但一定乘坐過他們駕駛的地鐵」的文字。

郭納德(右一)向李法蘭克的妻子崴(中)、兒子(左)送上榮譽證書。（郭納德辦公室提...
郭納德(右一)向李法蘭克的妻子崴(中)、兒子(左)送上榮譽證書。（郭納德辦公室提供）

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