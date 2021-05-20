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紐約客談／CDC鬆綁口罩令 亞裔脫不脫都面臨困境

紐約客談

聯邦疾病防治中心(CDC)日前鬆綁口罩令，完全接種新冠疫苗的人可不戴口罩、不保持社交距離；然而紐約市華社都認為，完全不戴口罩還為時過早，畢竟美國還沒有全民接種，變種病毒仍在傳播，全球疫情仍在升溫，不戴口罩少了安全感。

此外，自疫情爆發以來深受仇恨對待的亞裔，現階段脫不脫口罩，都會陷入兩難境地，很難隨自己心意行事，很大程度上還要看外界臉色。

畢竟口罩戴了超過一年，大多數人都已習慣了用口罩遮蓋面部，要在此時脫下口罩，彼此都要重新適應；而亞裔還多了一層顧慮，脫掉口罩後面貌完全揭露，讓仇恨犯罪者更「確定」某某人的亞裔身分，很擔心再次受到歧視和攻擊。

在不斷爆發亞裔仇恨暴力的陰影下，亞裔會同意在外愈低調愈好，能掩蓋亞裔身分的特徵，有時也是保命的必要方法；出門時薄薄的一片口罩，無形間已成為亞裔的護身符，摘下的話是真的是連最後的安全感也被剝奪。

可是，倘若大眾都脫下口罩，亞裔還是保持謹慎心態繼續戴口罩防疫，這樣「與眾不同」恐又會重回去年1月、2月，亞裔率先戴口罩，立即就被一堆「美國沒有病毒，那麼怕的話就滾回中國」等言論罵慘。

幸運的是，目前紐約主流社會還沒有要脫口罩的跡象，一場疫情帶來的震撼教育，紐約客有目共睹；在亞裔社區以外的商店、公共交通系統中仍要民眾戴口罩，這樣亞裔的處境就不會太為難。

（紐約客談，每周二至周六見報。)

口罩 亞裔 紐約市

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