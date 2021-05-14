紐約州800萬人打完疫苗 檢測陽性率降至1.08%

目前已有超過800萬紐約州居民完全接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）

數據顯示，超過800萬紐約州居民已經完全接種新冠疫苗 ，但接種速度急劇下降；為鼓勵市民接種疫苗，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)和Shake Shack創始人兼執行長嘉路迪(Randy Garutti)13日宣布，即日起至6月12日，已接種疫苗民眾在25個Shake Shack門店購買漢堡或三明治時，將獲贈免費薯條一份，購買時出示接種證明即可，僅限店內使用。

送漢堡薯條 白思豪吃播鼓勵

尚未接種疫苗的市民，若前往移動接種巴士接種疫苗，則可獲得免費漢堡或三明治；白思豪則在記者會現場大吃薯條說，「我希望你們看著這些薯條，想想接種疫苗是一件多好的事。」

目前紐約市已經施打728萬劑疫苗，但近來接種速度下降；因此市府近日推出一系列激勵措施，鼓勵民眾打疫苗，包括將提供林肯中心(Lincoln Center)、布朗士動物園(Bronx Zoo)等景點的免費門票和公共市場的禮品券等。

州府數據顯示，目前全州已有超過800萬人完全接種；同時，全州新冠檢測陽性率已經降至1.08%，創下去年10月10日以來新低，新冠住院人數則創下去年11月14日以來新低。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，隨著疫情降溫，經濟將會繼續重啟，恢復到疫後的新常態，「但我們仍未完全擊敗疫情，民眾注意防疫的同時也應盡快接種疫苗。」

青少年接種 365家CVS準備就緒

另外，紐約州12至15歲青少年13日開始接種輝瑞(Pfizer)疫苗，CVS也表示，紐約州內365個店面已能為青少年接種，不過家長或監護人必須事前簽署同意書，接種時也須有成年人陪同。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，全市有超過250個接種點提供輝瑞疫苗；市衛生局已經和社區兒童診所與市教育局合作合作，協助診所回應家長有關青少年接種的疑問，確保家長了解信息。

白思豪重申，儘管紐約市公校9月全面復課，但目前尚無計畫要求所有學生接種，「在疫苗開始接種之前，我們在校內的防疫很成功，我們期待讓每一位學生復課。」