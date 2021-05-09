哈佛大學雕塑 驚現「應召找華人」塗鴉

哈佛先生雕塑上出現「波士頓亞裔女應召」與「找華人(應召女)」的塗鴉。(嚴梅提供)

「波士頓亞裔 女應召」、「找華人(應召女)」、「紐約 女應召」等涉嫌仇恨言論的字眼，竟然出現在哈佛大學 著名的約翰哈佛雕像(John Harvard Statue)上；兩名紐約華裔女性日前到波士頓參觀哈佛大學時，發現塗鴉感到憤怒，立即找校警報案，要求清除這些塗鴉；她們表示，仇恨亞裔風氣盛行，若亞裔再不發聲，甘做看客，下一個受害人就可能是自己。

兩位紐約華裔民眾日前前往波士頓哈佛大學參觀時， 赫然發現哈佛雕像上寫有「波士頓亞裔女應召網」(BostonAsianGirlincall.com)、「找華人(應召女)」(Get Chinese)、「紐約女應召網」(NYincall.com)的塗鴉，立即用手機上網查，證實並非應召網廣告，而是歧視、侮辱華裔和紐約人的字眼。

許愛玲(中)與嚴梅(右)向校警投訴哈佛先生雕塑上的仇恨言論。(嚴梅提供)

嚴梅(Mei Yan，姓名皆音譯)接受本報採訪時表示，她於4月26日上午11時左右與友人前往波士頓的哈佛大學參觀，她看到哈佛大學哈佛雕像上的塗鴉寫「Asian Girl incall」時，非常憤怒，因為英文「Call girl」就是指「應召女」，塗鴉文字對亞裔女性是莫大侮辱立即拍照取證；因仇恨亞裔犯罪風氣蔓延，她說，看到這些文字後，非常憤怒，與友人許愛玲(Eileen Hsu)等商討如何處理這些仇恨文字。

哈佛先生雕塑上出現「波士頓亞裔女應召」與「找華人(應召女)」的塗鴉。(嚴梅提供)

從事教育的許愛玲表示，她看到這些仇恨文字時，起初不願相信世界頂尖學府也會出現類似的仇恨言論，但再三確認後，她發現這些文字不僅侮辱亞裔，還特指華裔與紐約居民；她與友人立即前往校警辦公室投訴。

許愛玲說，她向校警展示所拍攝的照片後，校警告知會處理就駕車離去；她與友人約三小時後，再次返回雕塑時，發現仇恨亞裔的言論已貼上黑色膠帶，但膠帶撕開仍可看到塗鴉文字，她與友人希望校方盡快徹底清除塗鴉，杜絕仇恨亞裔言論蔓延。

哈佛先生雕塑上出現「紐約女應召」塗鴉。(嚴梅提供)

來美居住近30年的許愛玲說，在疫情期間，她獨自搭乘地鐵時，曾遭到數名青少年辱罵「病毒」(Virus)，並挑釁她為何不回自己的國家；她見狀後，要求這些青少年停止侮辱，期間甚至發生肢體衝突，但她並未妥協，等地鐵到站後，尋求工作人員協助。

對此，許愛玲與嚴梅表示，因受傳統觀念影響，一些亞裔民眾聽到仇恨言論或看到罪行時，通常選擇沉默；但她們說，若華人甘當看客，或在受到欺辱後忍氣吞聲、息事寧人，只會助長仇恨亞裔風氣的蔓延，日後成為下一個受害人。

至截稿前，哈佛大學尚未回應對是否徹底清除仇恨亞裔言論的塗鴉。