我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

哈佛大學雕塑 驚現「應召找華人」塗鴉

記者牟蘭／紐約報導
哈佛先生雕塑上出現「波士頓亞裔女應召」與「找華人(應召女)」的塗鴉。(嚴梅提供)
哈佛先生雕塑上出現「波士頓亞裔女應召」與「找華人(應召女)」的塗鴉。(嚴梅提供)

「波士頓亞裔女應召」、「找華人(應召女)」、「紐約女應召」等涉嫌仇恨言論的字眼，竟然出現在哈佛大學著名的約翰哈佛雕像(John Harvard Statue)上；兩名紐約華裔女性日前到波士頓參觀哈佛大學時，發現塗鴉感到憤怒，立即找校警報案，要求清除這些塗鴉；她們表示，仇恨亞裔風氣盛行，若亞裔再不發聲，甘做看客，下一個受害人就可能是自己。

兩位紐約華裔民眾日前前往波士頓哈佛大學參觀時， 赫然發現哈佛雕像上寫有「波士頓亞裔女應召網」(BostonAsianGirlincall.com)、「找華人(應召女)」(Get Chinese)、「紐約女應召網」(NYincall.com)的塗鴉，立即用手機上網查，證實並非應召網廣告，而是歧視、侮辱華裔和紐約人的字眼。

許愛玲(中)與嚴梅(右)向校警投訴哈佛先生雕塑上的仇恨言論。(嚴梅提供)
許愛玲(中)與嚴梅(右)向校警投訴哈佛先生雕塑上的仇恨言論。(嚴梅提供)

嚴梅(Mei Yan，姓名皆音譯)接受本報採訪時表示，她於4月26日上午11時左右與友人前往波士頓的哈佛大學參觀，她看到哈佛大學哈佛雕像上的塗鴉寫「Asian Girl incall」時，非常憤怒，因為英文「Call girl」就是指「應召女」，塗鴉文字對亞裔女性是莫大侮辱立即拍照取證；因仇恨亞裔犯罪風氣蔓延，她說，看到這些文字後，非常憤怒，與友人許愛玲(Eileen Hsu)等商討如何處理這些仇恨文字。

哈佛先生雕塑上出現「波士頓亞裔女應召」與「找華人(應召女)」的塗鴉。(嚴梅提供)
哈佛先生雕塑上出現「波士頓亞裔女應召」與「找華人(應召女)」的塗鴉。(嚴梅提供)

從事教育的許愛玲表示，她看到這些仇恨文字時，起初不願相信世界頂尖學府也會出現類似的仇恨言論，但再三確認後，她發現這些文字不僅侮辱亞裔，還特指華裔與紐約居民；她與友人立即前往校警辦公室投訴。

許愛玲說，她向校警展示所拍攝的照片後，校警告知會處理就駕車離去；她與友人約三小時後，再次返回雕塑時，發現仇恨亞裔的言論已貼上黑色膠帶，但膠帶撕開仍可看到塗鴉文字，她與友人希望校方盡快徹底清除塗鴉，杜絕仇恨亞裔言論蔓延。

哈佛先生雕塑上出現「紐約女應召」塗鴉。(嚴梅提供)
哈佛先生雕塑上出現「紐約女應召」塗鴉。(嚴梅提供)

來美居住近30年的許愛玲說，在疫情期間，她獨自搭乘地鐵時，曾遭到數名青少年辱罵「病毒」(Virus)，並挑釁她為何不回自己的國家；她見狀後，要求這些青少年停止侮辱，期間甚至發生肢體衝突，但她並未妥協，等地鐵到站後，尋求工作人員協助。

對此，許愛玲與嚴梅表示，因受傳統觀念影響，一些亞裔民眾聽到仇恨言論或看到罪行時，通常選擇沉默；但她們說，若華人甘當看客，或在受到欺辱後忍氣吞聲、息事寧人，只會助長仇恨亞裔風氣的蔓延，日後成為下一個受害人。

至截稿前，哈佛大學尚未回應對是否徹底清除仇恨亞裔言論的塗鴉。

亞裔 紐約 哈佛大學

上一則

曼哈頓狠踢亞裔婦非裔嫌 年少弒母獲假釋

下一則

紐約時報廣場槍案 4歲童中彈3傷 槍手在逃

延伸閱讀

拜登團隊逾4成常春藤名校畢業 35位哈佛畢業生

拜登團隊逾4成常春藤名校畢業 35位哈佛畢業生

哈佛、耶魯都要她 17歲少女獲19校總額500萬獎學金

哈佛、耶魯都要她 17歲少女獲19校總額500萬獎學金
休士頓佛洛伊德壁畫 遭塗鴉惡意損毀

休士頓佛洛伊德壁畫 遭塗鴉惡意損毀
紐約市塗鴉清理重啓 台山僑團贈用具

紐約市塗鴉清理重啓 台山僑團贈用具
「Be Someone」 鐵道知名塗鴉再現

「Be Someone」 鐵道知名塗鴉再現

熱門新聞

用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低