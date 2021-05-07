葛謨簽英雄法案 企業須提供必要防疫保護
州長葛謨(Andrew Cuomo)5日晚簽署「英雄法案」(The New York Health and Essential Rights Act，也稱HERO Act)，州內公司須依新法實施疾病預防措施，為員工提供必要保護和防護，以避免和控制包括新冠在內的感染性病毒傳播。
該法案最初是為保護新冠疫情期間必要領域工人的安全與健康而提出，州勞工廳設立全新規定，要求所有公司企業和組織，為員工提供個人防護用品、要求配戴口罩、保證工作場所安裝空氣過濾器、員工之間保持距離，以緩解和抵禦新冠、流感等傳染性疾病的傳播。
若企業未能提供必要防護用品及實施防疫規定，會面臨法律責任，該法案下，員工也有權提出自己的安全保障訴求。
葛謨表示，新冠疫情爆發時，很明顯紐約州的雇主都未能即時採取充足的預防和保護措施，來保證員工的安全，因此需要法律條款作出規定；這一英雄法案是全美首個直接從州府部門發布規定，要求州內所有私人企業實施完善的健康與安全政策，保證員工安全，這一法案將保證各行業企業在下一場公共健康危機來臨時，採取更好的措施來保護員工。
州府6日數據顯示，州內最新單日病毒檢測陽性率降至1.27%，是去年10月22日以來最低值；七天平均陽性率降至1.62%，是去年11月3日以來最低值；州內新冠住院人數降至2335人，是去年11月18日以來最低值，過去一周住院人數減少599人。
州內18歲以上民眾，有59.1%已完成至少一劑疫苗接種，46.3%完全接種。
上一則
紐約客談／紐約防疫有成效 華人功不可沒
下一則
FB留言