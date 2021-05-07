葛謨簽英雄法案 企業須提供必要防疫保護

葛謨簽署英雄法案，要求州內公司提供完善防疫保護。（州長辦公室提供）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)5日晚簽署「英雄法案」(The New York Health and Essential Rights Act，也稱HERO Act)，州內公司須依新法實施疾病預防措施，為員工提供必要保護和防護，以避免和控制包括新冠在內的感染性病毒傳播。

該法案最初是為保護新冠疫情 期間必要領域工人的安全與健康而提出，州勞工廳設立全新規定，要求所有公司企業和組織，為員工提供個人防護用品、要求配戴口罩、保證工作場所安裝空氣過濾器、員工之間保持距離，以緩解和抵禦新冠、流感等傳染性疾病的傳播。

若企業未能提供必要防護用品及實施防疫規定，會面臨法律責任，該法案下，員工也有權提出自己的安全保障訴求。

葛謨表示，新冠疫情爆發時，很明顯紐約州 的雇主都未能即時採取充足的預防和保護措施，來保證員工的安全，因此需要法律條款作出規定；這一英雄法案是全美首個直接從州府部門發布規定，要求州內所有私人企業實施完善的健康與安全政策，保證員工安全，這一法案將保證各行業企業在下一場公共健康危機來臨時，採取更好的措施來保護員工。

州府6日數據顯示，州內最新單日病毒檢測陽性率降至1.27%，是去年10月22日以來最低值；七天平均陽性率降至1.62%，是去年11月3日以來最低值；州內新冠住院人數降至2335人，是去年11月18日以來最低值，過去一周住院人數減少599人。

州內18歲以上民眾，有59.1%已完成至少一劑疫苗接種，46.3%完全接種。