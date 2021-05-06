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紐約客談／紐約新冠解封 到底是快是慢

紐約客談

紐約市長白思豪說7月1日全面開放紐約市，州長葛謨也不甘落後，宣布本月19日就保證州內餐廳、零售、影院、健身房等行業恢復100%客容量；但眾口難調，民眾有的開心，有的擔憂，各有各的理由，誰也無法說誰的不是。

紐約重開是快還是慢，還要看與誰比較，比起去年的中國，那顯然是太快了，中國是在疫情數字清零後一段時間，才恢復經濟和社會生活重啟；但若與美國其他州市相比，紐約已經算較慢了，導致不少迫不及待要回歸正常生活的紐約人，無法繼續等待遲遲不開或客容量極低的餐廳堂食、電影院及其他社會娛樂活動，而早早搬到其他地方。

是早還是晚，也要看對誰來說，政府很多決定都無法滿足所有人的要求；對商家來說，能全面重開當然是好事，但在這樁好事面前，商家也有自己的安全擔憂；對醫護人員來說，重開可能並不意味著好事，雖然疫苗普及，如今感染者重症情況也大幅下降，但只要病毒一天仍在，醫院仍然要時刻警惕。

更何況，以當前施打疫苗的進度，還有相當一部分人不肯接種，紐約乃至全美，距離群體免疫還遠著呢。

普通民眾對重開的速度也兩極分化，生來較無憂無慮的人，對待疫情的態度更為無所謂，對待重開也更樂觀；而對那些有親人因感染新冠過世、自身對防疫極為看重的人來說，目前的重開速度顯然又過快。

歸根結底，還是需要保證疫情在世界各地都得到控制，談及重開時，才能真正做到安全重開，也只有當重開能保證安全時，大家才能開心，且充滿信心。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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