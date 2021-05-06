紐約州禁逼遷令延至8月底 葛謨：助疫後經濟復甦

紐約州禁止住宅和商業逼遷的命令延長至8月31日，商家和住戶皆受益；圖為曼哈頓華埠東百老匯的商住混合樓宇。(記者曹健／攝影)

在州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署法案後，疫情 期間紐約州禁止住宅和商業逼遷的命令延長至8月31日，繼續為因新冠疫情而出現財務困難租戶帶來喘息之機。也有批評聲浪指出法案罔顧房東 的利益，將招致更多欠租霸租現象。

數據顯示，自疫情開始以來，紐約市 房屋法庭已經受理了將近4萬9000份驅逐房客案件，為全美各大城市最高；儘管州府一開始就出台禁止逼遷令，但房東仍能向法庭申請驅逐令；同時，根據「社區和住宅發展聯合會」(Association for Neighborhood and Housing Development)的數據，紐約市疫情最嚴重的社區裡逼遷案件最多，租客平均拖欠租金8150元。

為避免租戶被逼遷，葛謨去年3月20日宣布暫停住宅和商業迫遷的行政令，確保在疫情最嚴重的居家避疫和商業停擺時期，沒有租戶會因交不起租被驅逐；租戶只要證明財務困難是由於疫情導致，就可以免於被逼遷；州議會去年底將這項行政令立法，有效期至今年5月，日前參眾兩會已投票通過新法案，將反逼遷令延長至8月31日。

員工人數不足50人的小商業者也可提交財務困難聲明，以獲得逼遷保護。（記者和釗宇／攝影）

葛謨4日簽署這項法案；他表示，目前已經看到疫情結束的曙光，但繼續保護因疫情而導致財務困難的租客和商戶仍很重要，「延長這項法案將有助於確保那些並不是因自身問題而面臨逼遷的民眾和商戶，能夠繼續保留住宅和店面，我們將會繼續疫後復甦之路，將經濟恢復地比以前更好。」

根據紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)去年12月對全市400家餐館的調查，有超過九成的餐館無法支付店面租金；同時，僅有40%的房東因為疫情原因減少了租金，36%的房東允許遲付租金，只有14%的小商業者表示已經與房東重新商定租約；不過，隨著紐約市逐漸提高，以及紓困金的發放，這種情況有所好轉。

因此，這項更新的法案規定，員工人數不足50人的小商業者也可提交財務困難聲明，以獲得逼遷保護；同時，法案也將保護無力償還房貸的小房東，確保他們的房屋的稅收留置(tax lien)不被出售或不被法拍；紐約州也即將為財務困難的租戶分發24億元的租金補助，幫助他們支付部分拖欠租金和水電費。

不過，州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)表示，延長禁止逼遷令將傷害那些正在疫後恢復的小房東，「我們已經過了需要實施禁止逼遷令的經濟困難階段，在目前的情況下，繼續實施禁止逼遷令對房地產行業的弊大於利，租客在緊急情況下的權益應該被保護，但延長禁止逼遷令則是完全置房東的利益於不顧。