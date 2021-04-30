治仇亞病 法拉盛市議員參選人黃敏儀籲增亞美歷史課

黃敏儀和學生、家長呼籲紐約市公校提供亞美史課程，並呼籲全國性改革。(黃敏儀競選辦公室提供)

法拉盛市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)29日與學生、家長在法拉盛公立22小學前集會，支持紐約州議會立法「要求全州公立中、小學就亞裔美國 人的歷史和影響提供課程」，並呼籲全國性改革。

黃敏儀表示，「種族主義是一種社會疾病，與疫情一樣，會通過媒體和個人傳播開來；而在我們的教育系統中，將亞裔美國人的歷史納入公立學校課程就是治療和預防此疾病的方法；感謝州參議員劉醇逸和史塔文斯基(Toby Stavisky)的提案，在美亞裔歷史也是美國歷史，學習亞裔歷史不僅是了解一個群體的歷史，而是我們所有美國人的共同的過去。」

皇后區卡多索高中(Benjamin N. Cardozo High School)華裔學生Sophia Yu表示，「仇恨亞裔犯罪激增，使我的朋友、家人和同學感到害怕，我相信教育將幫助我們增進社區之間的相互了解，以解決種族主義和仇恨問題。我們需要確保所有學生都學習並認識到亞裔美國人對美國的貢獻，亞裔正在這裡與其他所有美國一起建設國家，這屬於我們。亞裔美國人的歷史就是美國的歷史。」

學監和行政人員委員會(CSA)亞美協會(Asian American Association)的代表Lois Lee表示，「沒有全國性課程要求亞裔美國人的歷史，如果不講我們的故事，那麼整個歷史上遭受的暴行就會重演」，她還表示，目前公校只有2％的教師是亞裔，希望對美國歷史核心課程方面進行系統的改革。

158中學的學生家長向市長白思豪和市教育總監 波特(Meisha Ross Porter)致公開信，闡明在紐約市公校中加入亞美歷史的重要性。