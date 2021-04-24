遭遇或目擊仇恨攻擊 社工：心理輔導很重要

社工指出，面臨歧視或攻擊時，如果身邊有人，最好能夠尋求幫助，分散襲擊者注意力。（記者金春香／攝影）

紐約市 人權局(Human Rights Commission)、王嘉廉社區醫療中心及心理安康家屬互援會23日共同舉辦停止亞裔 仇恨講座，除教導大家如何應對歧視 和仇恨行為外，資深社工還指出，仇恨犯罪受害者和目擊者都應及時尋求心理輔導，以免患上焦慮和憂鬱症。

市人權局華裔專員馮郁雯表示，紐約市人權法是全美保護最全面的民法，禁止包括就業職場、公共場所、住房、歧視性騷擾、執法人員偏見性執法和報復等方面的歧視；她指出，威脅性的口頭騷擾、使用暴力、恫嚇或脅迫、塗毀或破壞物品、網路霸凌，都屬於歧視性騷擾。

馮郁雯說，針對亞裔的歧視問題已存在了上百年，但過去一年多來愈發嚴重；根據人權局數據，去年2月1日紐約市出現首例疑似新冠病例，至去年12月31日期間，全市與新冠相關的歧視案件有625起，其中歧視亞裔案件就有205起，而該數字在2019年僅有30起。

馮郁雯指出，面臨歧視或攻擊時，如果身邊有人，最好能夠尋求幫助，分散襲擊者注意力，最好能夠成功延緩襲擊者的逃跑時間，並記錄事發過程。

她說，當事人或目擊者若介入，自身安全最重要，口頭介入時直接指出對方不當的行為，並要求行為停止，盡量用「我」或「我們」作為主語，因為用「你」可能會讓對方更生氣；使用電子設備記錄事件時，盡量不要引起犯罪分子的注意，或者號召周圍所有目擊者一起拿出手機拍攝。

王嘉廉社區醫療中心資深臨床社工陳茂全指出，直接遭受仇恨暴力的人可能造成嚴重身心傷害，而長期遭受歧視和偏見，也會影響身心平衡；遭到心理創傷後，受害者會產生無可磨滅的痛苦記憶，精神上或實質上的逃避，情緒及認知能力的惡化，以及持續高度警戒的精神狀態。

臨床表現有令人困擾的心理情緒行為，心悸顫抖、惡心、肌肉緊繃、睡眠障礙、情緒低落、沒有動力等；陳茂全表示，若產生這些問題就需要避免菸酒，找人交談，必要時應尋求專業幫助。