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嬌生疫苗叫停 預約者改打輝瑞、莫德納

記者和釗宇／紐約報導
紐約州府、市府已宣布立即停止施打嬌生疫苗。（州長辦公室提供）
紐約州府、市府已宣布立即停止施打嬌生疫苗。（州長辦公室提供）

由於聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和疾病管制暨預防中心(CDC)13日建議暫停接種嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，紐約州、市府同日宣布遵從建議，立即停止施打嬌生疫苗，目前已預約接種嬌生疫苗的民眾將改打輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市尚未出現相關的血栓病例。

州衛生廳長扎克(Howard Zucker)當日表示，州府將立刻停止施打嬌生疫苗，並將評估下一步措施，「任何已經接種嬌生疫苗的人，若在接種後三周內出現嚴重頭痛、軀幹痛、腿痛或氣短等症狀，應立即聯繫醫生。」

已經接種嬌生疫苗的州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示，全國680萬接種嬌生疫苗的人中僅有六人出現血栓，概率不到百萬分之一，「但謹慎起見，現在暫停是明智的，等聯邦政府建議啟用時我們會繼續接種；現在我們有足夠的輝瑞和莫德納疫苗，仍可以保證接種進度。」

同樣接種了嬌生疫苗的白思豪也表示，市府將停用嬌生疫苗，並將為所有已經預約接種嬌生疫苗的市民重新預約，接種輝瑞或莫德納疫苗；他說，目前全市已經施打23萬4000劑嬌生疫苗，尚無人匯報血栓反應；「我們對待此事的態度非常嚴肅，將持續密切關注聯邦政府的對副作用原因的調查結果。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)預計全市13日將有4000個預約因此被改期；他說，儘管嬌生疫苗被叫停，但這也證明疫苗接種系統運轉正常，能夠察覺到各種異樣事件；同時，市府也將暫停上門接種服務，因此項服務使用嬌生疫苗。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，聯邦政府叫停嬌生疫苗並非因為接種風險較大，而是要確定該如何使用這款疫苗；白思豪也呼籲民眾對疫苗的安全性保持信心，「我希望市民不要因為此事而不願接種疫苗，大家的擔心我很理解，但我不希望大家一葉障目不見泰山，疫苗對於抗擊疫情來說仍是非常關鍵的。」

白思豪同時呼籲聯邦政府撥發更多的輝瑞和莫德納疫苗，填補嬌生疫苗停用的空缺，建議可以從疫苗較為富餘的地區調撥。

白思豪表示，紐約市尚未出現可能與嬌生疫苗相關的血栓案例。（市長辦公室提供）
白思豪表示，紐約市尚未出現可能與嬌生疫苗相關的血栓案例。（市長辦公室提供）
紐約州府、市府已宣布立即停止施打嬌生疫苗。（州長辦公室提供）
紐約州府、市府已宣布立即停止施打嬌生疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨表示，紐約州已立即停止施打嬌生疫苗，目前已預約接種嬌生疫苗的民眾將改打輝瑞或...
葛謨表示，紐約州已立即停止施打嬌生疫苗，目前已預約接種嬌生疫苗的民眾將改打輝瑞或莫德納疫苗。（州長辦公室提供）

疫苗 嬌生 紐約市

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