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病後全面護理 助新冠患者康復

記者金春香／紐約報導
針對新冠後遺症成立新項目，紐約市幫助新冠感染者長期康復。（市長辦公室提供）
針對新冠後遺症成立新項目，紐約市幫助新冠感染者長期康復。（市長辦公室提供）

雖然接種疫苗的紐約民眾數量不斷增加，但感染新冠病毒以及感染後留下長期身心負面影響的問題仍不可小覷，紐約市7日宣布啟動「紐約市病後全面護理」(NYC AfterCare)計畫，由市公立醫院系統的檢測和追蹤團隊為感染新冠後需要長期護理和康復治療者提供服務。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，雖然絕大多數感染新冠者戰都能戰勝病毒，但仍有一部分人在感染數月後仍呈現相關長期症狀，需要專門的服務，且這些在感染數月甚至數年後仍遭受病毒負面影響的人，大多集中在少數族裔和低收入社區，也進一步說明這場疫情令各社區間的不平等更加顯現。

「紐約市病後全面護理」計畫總監Amanda Johnson表示，至少有10%的新冠感染者可能會出現長期病症，她自己也見到過不少已經脫離嚴重感染的病患，在數月後仍掙扎於呼吸短促、頭痛、胸痛、焦慮等症狀，而這些人在感染新冠以前從未出現過這些症狀。

根據聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)的報告，新冠導致的最常見長期病症包括無力、呼吸短促、咳嗽、關節疼痛和胸痛，其他還有難以集中思考(也成為腦霧)、抑鬱、肌肉疼痛、頭疼、間歇性發燒、心悸等。

CDC還指出，也有一些患者可能會出現影響器官正常運作的長期病症，如心肌炎、肺功能異常、急性腎損傷、脫髮和發疹、失去味覺嗅覺、失憶、睡眠困難等，CDC表示，隨著對新冠病毒研究的逐步加深，也許會發現更多新冠引起的短期和長期健康問題。

「紐約市病後全面護理」計畫將為患者提供醫療健康相關資源，包括推薦進入新冠卓越康復中心(COVID-19 Centers of Excellence)、視訊互助小組支持、定期新冠檢測、獲取帶薪病假等。

紐約市 CDC 檢測

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