法拉盛優惠周4月底登場 刺激消費救經濟

余鈿崧說，「法拉盛優惠周」旨在幫助法拉盛地區小商家生意恢復，呼籲商家積極參與。(記者牟蘭╱攝影)

新冠疫情重創社區經濟，為促進法拉盛 經濟復甦，法拉盛商業改進區(Flushing Bid)6日宣布，將於4月底舉辦為期一周的「法拉盛優惠周」活動，集合當地的商家，透過各類優惠促銷活動吸引消費者，刺激當地消費。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，疫情爆發後，對當地經濟重創，除了餐飲業外，受影響最大的是美容美髮業，據商改區近期統計，約有50%的相關業者沒有熬過今年春節。

余鈿崧說，「法拉盛優惠周」旨在幫助法拉盛地區小商家生意恢復，這項活動從4月25日(周日)開始至5月2日(周日)結束，加盟商家在活動期間需為進店消費的顧客提供各類形式的優惠；他說，在優惠周期間，法拉盛商改區還將通過社群網絡，如微信 公眾號與平面廣告等，為參與商家宣傳。

隨著疫苗接種不斷擴大，以及近期天氣逐漸變暖，余鈿崧表示，越來越多的民眾願意出門外出；他說，「法拉盛優惠周」活動期盼通過整合行銷，擴大影響力，以促銷優惠的方式吸引消費者到當地購物，同時借用市場行銷方式，向更多民眾介紹法拉盛的商家。

余鈿崧說，「法拉盛優惠周」已吸引20餘家商家參與，行業涉及餐飲、美容與零售多個行業，商改區屆時將為參與商家提供一定數量的環保袋，推廣環保理念的同時，也減輕禁塑令出台後小商家的經濟壓力。

「法拉盛優惠周」仍開放商家報名，有意參與的商家請致電(718)888-1805，或發電郵至[email protected]，或直接聯繫微信公眾號FlushingBID報名，截止日期為本月12日(下周一)。