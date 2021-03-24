鄭勇捨命救人29日告別式 母抵美忍悲感謝社區

鄭勇母親王虞欽（中）傷心欲絕。（記者顏潔恩／攝影）

華男鄭勇上個月在布碌崙 (布魯克林)8大道劫案中捨命救人犧牲，其母親和外婆獲批簽證後，日前已抵達美國 ，聽聞鄭勇的死訊，傷心欲絕；鄭母23日感謝社區的幫助，外婆則透過親人表示，希望政府和執法部門將所有嫌犯繩之於法；鄭勇已定於本月底出殯。

在國會眾議員孟昭文及美國亞裔社團聯合總會等幫助下，鄭勇的68歲母親王虞欽、85歲外婆在美國駐廣州總領事館獲批簽證，22日抵達位於費城的姪女家，才得知鄭勇已撒手人寰；姪女說，親戚不敢在兩人還在中國時坦言真相，怕她們遭受打擊後連坐上飛機的勇氣都沒有，只好騙說鄭勇患新冠肺炎病重，至少給兩老保留一些希望。

23日王虞欽來到布碌崙亞總會，想到兒子不禁失控落淚，卻也強忍傷痛，感謝案發以來社區對一家人的支持；其姪女表示，鄭母得知噩耗後哭個不停，對兒子的離世感到不捨，同時家裡還有個身體欠佳的女兒要照顧，很是擔憂往後的日子，無法吃好睡好。

亞總會會長陳善莊表示，鄭勇自小由外婆帶大，兩人感情深厚；外婆當天傷心過度沒有現身，但特別交代親人一定要傳達幾句話：她明白人死不能復生，會面對現實，但懇請政府和執法機構一定要把所有嫌犯都拘捕，接受法律的制裁，這是她最後的心願。

王虞欽也回憶，在元宵節稍早前最後和鄭通了半小時電話，鄭勇原本還說等疫情穩定，會帶著孫子回中國探望她，沒想到再見面已是天人永隔；她說鄭勇出事後的幾天，或許是有心電感應，心裡確實感覺到莫名不安，隨後致電給鄭勇未接，親友才騙她說他住進醫院。

鄭勇定於30日(周二)上午9時半出殯，屆時靈車將從華埠 前來布碌崙，在鄭勇遇難的地方稍作停留，之後便前往新澤西州安葬在華盛頓墓園(Washington Cemetery)；前一天的29日(周一)下午3時至6時將在華埠安壽殯儀館舉行告別式，讓親友和社區人士做最後的道別。