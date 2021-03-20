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3市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪

記者曹健╱紐約報導
三名市議員參選人訪問世界日報，就仇恨亞裔犯罪等議題進行探討。(記者曹健╱攝影)
三名市議員參選人訪問世界日報，就仇恨亞裔犯罪等議題進行探討。(記者曹健╱攝影)

三名民主黨市議員參選人19日下午拜會世界日報紐約社，同聲聲討仇恨亞裔犯罪，呼籲警方保障亞裔民眾的人身安全，並就華人社區在新冠疫情期間病毒檢測陽性率居高不下，指出住屋擁擠是病毒傳播的主因，要求政府提供更多可負擔房屋。

影音來源：記者曹健

到訪世報的包括參選曼哈頓華埠第一選區的李翠珊(Susan Lee)、布碌崙(布魯克林)第46選區的坎斯頓(Donald Cranston)和布碌崙第47選區的帕茲納(Steven Patzer)；世報紐約總社副總編輯魏碧洲介紹了世報創刊45年來服務在美華人移民、擔當華社與主流社會溝通橋梁的角色。

針對當前蔓延全美的仇恨亞裔犯罪，六歲時移民來美的李翠珊以她日前在地鐵上遭遇歧視攻擊、被歹徒推下台階為例，提醒華人受害者一定要及時報警；她建議警方加強培訓華社分局的輔警團隊，利用他們的語言優勢，走進社區商家和居民，宣導遭遇歧視犯罪後的因應之道。帕茲納和坎斯頓也認同，警方經費不應削減，公共安全須有保障。

法拉盛和布碌崙日落公園的多個郵區，入冬以來病毒檢測陽性率持續居高不下，三位參選人都認同，這與華裔新移民的住房擁擠有直接關係，而解決之道就是政府增建平價房屋，而不是將社區貴族化、甚至修建社區監獄，卻對低收入民眾的住屋需求視而不見。

帕茲納表示，各族裔民眾應該像欣賞和接納各國的特色美食一樣，包容彼此、促進族裔的融合，而不是敵對和仇恨；坎斯頓則說，疫情爆發以來，他的子女居家一年，渴望返回學校，市府和議會應該加強對社會重啟的規畫與管理；李翠珊表示，她單槍匹馬競選市議員，堅信能在市議會有所改變。

三名市議員參選人訪問世界日報，左起依次為坎斯頓、李翠珊和帕茲納。(記者曹健╱攝影...
三名市議員參選人訪問世界日報，左起依次為坎斯頓、李翠珊和帕茲納。(記者曹健╱攝影)
三名市議員參選人訪問世界日報，聲討仇恨亞裔犯罪，鼓勵亞裔受害人勇敢報警。(記者曹...
三名市議員參選人訪問世界日報，聲討仇恨亞裔犯罪，鼓勵亞裔受害人勇敢報警。(記者曹健╱攝影)
三名市議員參選人訪問世界日報，左一至左四依次為魏碧洲、坎斯頓、李翠珊和帕茲納。(...
三名市議員參選人訪問世界日報，左一至左四依次為魏碧洲、坎斯頓、李翠珊和帕茲納。(記者曹健╱攝影)

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