反對仇恨 長島31團體「站出來」

數百名長島民眾和眾多民選官員參加反對仇恨集會。（記者朱蕾／攝影）

紐約和其他地區近期頻繁出現亞裔 遭攻擊或仇恨犯罪，約300名長島 各族裔民眾14日聚集在納蘇郡(Nassau County)郡政府大樓前，與多位民選官員和社區代表共同譴責仇恨和歧視 行為，並展現社區團結對抗種族主義和仇恨犯罪的決心，「站出來反對仇恨」。

此次「站出來反對仇恨」(Stand Up to Hate)集會由長島31個不同族裔團體和郡議員聯合發起，從兒童到年長者的集會者，手舉「結束種族主義暴力」、「停止仇恨亞裔」等標遠，呼籲團結。

「新冠疫情爆發一年後的今天，我們已研發出病毒疫苗，而針對亞裔的仇恨和犯罪仍在不斷發生。」長島華人協會會長張國棟說，「但是今天，不是1880年代(排華法案時期)，也不是1940年代(二戰期間日裔美國人被拘留在集中營)，而是已經到了2021年，我們不能讓醜陋且痛苦的歷史再次重演」。

州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)表示，此次集會展現的信息和情感讓所有人知道，任何對亞裔的歧視、仇恨和攻擊都會被譴責，這類行為決不能被容忍，即使只是玩笑。

狄納波利說，「長島是我出生長大之地，納蘇郡的越發多元化值得慶祝，亞裔是這裡的組成部分，得到尊重、重視和支持。」

數百民眾參加反對仇恨集會。（記者朱蕾／攝影）

國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，「我們都知道，領袖很重要，前總統川普反覆說『中國病毒』，現在我們有了不一樣的總統拜登，他已多次譴責針對亞裔的仇恨、歧視等行為。」

蘇奧齊說，「人人平等」是美國的信念，「當我們像今天這樣，來自不同背景、團體的民眾，站在一起發出團結的聲音，也是捍衛國家的信念。」

民眾手舉標語參加反對仇恨集會。（記者朱蕾／攝影）

納蘇郡警察局長賴德(Patrick Ryder)表示，「過去12個月，納蘇郡警局紀錄在案的針對亞裔仇恨犯罪有一起，但我知道還有很多沒報案，不要害怕，遭遇就要說出來，警方會保護全郡所有人，無論性別、信仰、族裔，沒有人應生活在恐懼中，納蘇郡對仇恨零容忍。」

劉醇逸(講話者)在集會上表示，要團結起來結束仇恨和偏見。（記者朱蕾／攝影）

「歷史上，在美亞裔經歷過歧視和被當做替罪羊，但今天，我們大聲說『不能再發生了』，我們不是病毒」，州參議員劉醇逸表示，「為了後代不再有類似遭遇，我們要團結起來結束任何形式的仇恨和偏見」。