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大法官金斯柏紀念銅像 布碌崙下城商場面世

記者顏潔恩／紐約報導
金斯柏6呎高全身雕像。(記者顏潔恩/攝影)
金斯柏6呎高全身雕像。(記者顏潔恩/攝影)

出生於布碌崙(布魯克林)的美國聯邦大法官魯絲·貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)去年9月辭世，享年87歲；一座6呎高的金斯柏全身銅像12日在其出生地揭示，參與開幕典禮的民選官員表示，希望大眾記得這位擁有傳奇一生的資深自由派大法官，將其功績永久保留下去。

金斯柏1933年出生，是美國歷史上第二位女性聯邦大法官，生前曾五度罹癌，接受化療期間仍堅持工作；27年來在墮胎權、同性婚姻法、投票權、移民、健保及平權法案等訴訟投票中一直展現革新理念，還因此被暱稱為「難纏的RBG」(Notorious RBG)。

消息指出，銅像的雕刻師是一對藝術家夫婦Gillie和Marc，原本是於2019年公共展覽項目「平等雕像」(Statues for Equality)中的一個作品。

在金斯柏逝世後，布碌崙市下城商場City Point向兩人取得聯繫，最終協商擺放在商場內，12日對外公諸於世；不僅正好趕上「女性歷史月」(Women's History Month)，還是在金斯柏3月15日生日的三天前，意義重大。

「金斯柏生於布碌崙，那是我們的驕傲」，弗萊布士(Flatbush)州眾議員Rodneyse Bichotte說，金斯柏在建立平等保護的現代法律上發揮重要作用，爭取兩性平等，「她對我和所有人都是榜樣」。

「我們需要更多具有影響力女性的雕像遍布紐約市」，布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)說，希望將金斯柏的銅像放在公眾場所，讓更多人了解她的事蹟，從而激發社會上更多的優秀女性。

為紀念金斯柏，州長葛謨已指派一名總監負責在布魯克林大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的雕塑工作，然而葛謨近日深受醜聞纏身，未有雕像進度的報告。

民眾目前可在City Point觀賞金斯柏銅像，地址是布碌崙Flatbush大道Ext 336號，時間是每天早上10時至晚8時。

民眾現在能在布碌崙City Point觀賞金斯柏。(記者顏潔恩/攝影)
民眾現在能在布碌崙City Point觀賞金斯柏。(記者顏潔恩/攝影)

金斯柏 布碌崙 大法官

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