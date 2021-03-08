沒戴口罩…140多人皇后區倉庫開派對

皇后區瑞吉屋一倉庫內凌晨舉辦140餘人的聚會。(市財政局法警處提供)

皇后區 瑞吉屋(Ridgewood)一處倉庫內6日凌晨聚集140餘人，大多未戴口罩、也未保持社交距離，紐約市 財政局法警處(New York City Sheriff's Office)以涉嫌違反防疫 令將其查封，派對保安、DJ等三人被控多項罪名；該場所正在進行環境清理，因為曾經用作一家化學公司時，出現放射性元素污染。

根據負責紐約市防疫執法的市財政局法警處信息，法警處執法人員接到舉報後，於6日凌晨1時40分左右，突檢位於皇后區瑞吉屋歐文大道(Irving Ave.)1133號的一個倉庫。

執法人員發現大批人進入該倉庫，倉庫的安全門拉下來一半，在外面可以清楚聽到裡面播放的音樂；執法人員進入倉庫後，看到至少有142人在內聚會，飲酒、跳舞，且幾乎都沒戴口罩。

場內的所有人被疏散，法警處表示，該場所沒有酒牌，也沒有場所使用許可證；兩名安保人員為來自布碌崙(布魯克林)的34歲男子布拉斯維特(Bakari Brathwaite)、紐約上州金斯頓(Kingston)的34歲男子路易斯(Walter Louis Jr.)，和來自皇后區南歐松公園(South Ozone Park)的38歲DJ阿爾瓦雷斯·孔德(Jonathan Alvarez-Conde)，都收到出庭傳票，被控違法新冠防疫禁令等。

舉辦派對的倉庫曾是Wolff-Alport化學公司的一部分，該公司於1920年至1954年運作期間，提取稀土元素的方式產生了含放射性元素的污染物， 且在被發現其不良影響前，公司工人已將污泥倒入附近的下水道中，導致放射性元素擴散；聯邦環保署(EPA)於2013年批准該地的4000萬元清理計畫，清理工作仍在進行。

市財政局法警處到場檢查。(市財政局法警處提供)

約兩周前，皇后區傑克森高地(Jackson Heights)一家酒吧內凌晨有超過300人狂歡，既沒有保持社交距離也沒有戴口罩，因未遵守防疫規定，被執法人員查封。