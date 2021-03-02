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發病率最高！在美亞裔死於肝癌比率 比白人高70%

記者朱蕾／紐約報導
郭松川講解肝癌相關知識。(視頻講座截圖)
郭松川講解肝癌相關知識。(視頻講座截圖)

香港男演員吳孟達日前因肝癌逝世，再次引起民眾對此類病症的關注，據統計，在美各族裔中，亞裔的肝癌死亡率最高；製藥公司Eisai於1日舉辦肝癌在線教育講座，邀請腫瘤與血液病專科醫生郭松川主講，希望提高亞裔對肝癌風險的認知，通過改變生活方式等更好管理肝癌風險。

郭松川現為紐約長老會下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)的臨床助理教授，也是百康醫療集團的血液科和腫瘤科負責人，十幾年來致力於為亞裔社區提供醫療服務和提高亞裔社區的健康意識。

郭松川表示，統計顯示，在美亞裔死於肝癌的可能性比白人高70%，亞裔男性的肝癌發病率高於西語裔、白人等族裔的男性，亞裔女性的肝癌發病率比白人女性高兩倍。

他說，肝癌潛在的風險因素分為三類：基礎疾病、生活方式、遺傳基因(包括族裔)。

基礎疾病主要包括B型肝炎和糖尿病，慢性B型肝炎可導致肝硬化，很多肝硬化患者會發展成肝癌，亞裔患慢性B型肝炎的可能性是白人的兩倍，但約三分之二的亞裔患者並不知自己已感染；二型糖尿病可增加患肝癌以及肝癌致死的風險；大量飲酒和吸煙都是會增加患肝癌風險的不良生活方式，酗酒者患肝癌的可能性比正常人高五倍，對於飲酒人士，美國疾病控制與預防中心(CDC)建議的適量飲酒為每天女性不超過一杯、男性不超過兩杯。

郭松川表示，未發展到晚期之前，肝癌一般沒有症狀，肝癌的常見症狀包括：未減肥但體重下降，食欲不振或吃一點就感覺飽脹，惡心或嘔吐，肋骨下有飽脹感，腹部疼痛或右肩附近疼痛，腹部腫脹，瘙癢，皮膚和眼睛發黃；若有以上一種或多種症狀並不表示一定患上肝癌，但應盡快做檢查；若能及時發現並藉手術切除，肝癌是有可能被治癒的；不能藉手術切除的晚期肝癌也有幾種治療選擇。

郭松川還表示，提高亞裔對肝癌的認知及防範很重要，具有肝癌風險因素者應詢問醫生是否需要做肝癌篩查，與醫生討論如何改變飲食和運動的習慣以幫助降低患病的風險，積極了解自身的肝臟健康狀況。

了解更多有關肝癌的信息，可至網站liverfirst.com，提供中、韓、英文等版本。

亞裔 糖尿病 腫瘤

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