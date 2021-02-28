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亞裔組織：疫苗接種 對少數族裔不公

記者張晨／紐約報導
族裔不公的問題也反映在疫苗接種上，但州府和市府的疫苗接種統計，卻缺乏族裔接種比率數據。(美聯社)
族裔不公的問題也反映在疫苗接種上，但州府和市府的疫苗接種統計，卻缺乏族裔接種比率數據。(美聯社)

亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)27日就全市疫苗接種族裔不公現象舉行記者會，稱亞裔與其他少數族裔一樣，因語言、文化以及家庭結構等面臨更高的健康威脅，而現在有能力接種疫苗的人卻往往是「享有特權的人」，而非面臨最高患病和死亡風險的人。

https://www.facebook.com/144070841484/videos/1127107131087797

影音來源：主辦方提供

CACF共同執行總監昆丹娜(Anita Gundanna)表示，疫情來臨凸顯許多族裔不公的問題，歷史積累的問題好像一觸即發，亞裔社區的聲音必須被聽到，尤其是在公共醫療方面。

安服心公共健康服務中心(AMPHS)負責人余曼玉表示，自疫情暴發以來，紐約市少數族裔死於新冠的比率是白人的兩倍，尤其對於亞裔家庭來說，他們仍須外出工作，且通常幾代人共同居住在狹小的空間中而面臨更大的感染風險，比白人更有可能患有提高感染機率的基礎性疾病，且獲得醫保的機會較少。

公眾衛生系統委員會(Commission on the Public's Health System)總監費利西亞諾(Anthony Feliciano)表示，一些有資格的少數族裔居民無法獲得接種疫苗，其中主要阻礙因素之一是，預約流程大多是通過網絡，而僅在紐約市，就有50萬戶家庭沒有接入互聯網；由於疫苗供應有限，生活在貧困中的紐約居民在預約疫苗時，根本競爭不過那些有時間、有資源、有網絡技術能力且沒有語言障礙的居民。

昆丹娜指出，目前全市60%的疫苗數據沒有顯示族裔比率，不清晰、不通暢的資源信息分享鴻溝，也拉開了族裔間的差距，特別對於亞裔社區來說，語言、文化和通訊手段都成為障礙。

余曼玉表示，對於華、亞裔長者而言，往往更需要一對一的服務，目前疫苗接種的服務，是許多社區及非營利組織擔起重任，政府並沒有盡到該盡的責任。

亞裔兒童與家庭聯盟呼籲結束疫苗接種族裔歧視。(記者會截圖)
亞裔兒童與家庭聯盟呼籲結束疫苗接種族裔歧視。(記者會截圖)

疫苗 亞裔 紐約市

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