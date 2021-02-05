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持續防疫！超級盃周末別聚會…州長、市長敲警鐘

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，全州3日共新增新冠肺炎病例7414例，陽性率為4.38%，創下去年11月28日以來新低。（州長辦公室提供）
數據顯示，全州3日共新增新冠肺炎病例7414例，陽性率為4.38%，創下去年11月28日以來新低。（州長辦公室提供）

數據顯示，紐約州新冠檢測陽性率和總住院人數連續數日回落，但有可能是日前暴風雪讓檢測、就醫人數減少所致；州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)均提醒民眾，即將到來的超級盃(Super Bowl)周末不可放鬆防疫，應避免大規模家庭聚會；感染新冠肺炎的市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，他就是因家庭傳播感染了病毒。

州府數據顯示，全州3日新增確診7414例，陽性率為4.38%，創下去年11月28日以來新低；新冠總住院人數降至7967人，創下1月2日以來新低；不過，疫情數字下降可能是因為此前暴風雪導致大量檢測點關門，以及感染民眾因天氣惡劣未能及時就醫；紐約市府的數據顯示，全市3日疑似新冠住院暴增至300人，其中67%確診，數字遠高於以往，因此民眾不可過度樂觀。

葛謨表示，假日季帶來的疫情高峰正在消退，新冠檢測陽性率持續降低，這是好消息；但他提醒民眾，「隨著超級盃周末來臨，我們不能放鬆防疫，必須繼續提高警惕，遵守防疫要求。」

白思豪也呼籲民眾，超級盃周末不要舉辦大規模家庭聚會或參加聚集活動；他說，即便疫苗已經開打，參加大規模聚會感染病毒的風險仍然很大，「我最不願意看到的就是大家聚在一起看比賽，然後感染了新冠；聚會應當限制在小範圍親近的人即可，只有認真防疫，我們明年才能舉辦更大規模的超級盃派對。」

州府數據顯示，全州有74%的新增病例是由家庭傳播感染，市衛生局長喬克西也未能倖免；他日前表示已感染新冠肺炎，而且是被一名家庭成員所傳染，好在目前症狀較輕；「我的一名家庭成員之前就出現新冠症狀，然後我們全家就去檢測，我周二拿到陽性檢測結果，然後也出現症狀。」

作為醫護人員的喬克西說，他目前尚未接種新冠疫苗，是因為考慮到當下供應緊缺，應該先留給高危人群接種；他表示，對疫苗的安全性和有效性抱有信心，自己康復解除隔離後，就會去約打第一針。

喬克西表示，市檢測和追蹤小組已經聯絡了相關的密切接觸人，但白思豪和市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)不在此列；白思豪說，他每周都會檢測一次，最近一次檢測是上周六，結果是陰性。

葛謨表示，紐約州新冠檢測陽性率已經降至去年假日季之前的水平。（州長辦公室提供）
葛謨表示，紐約州新冠檢測陽性率已經降至去年假日季之前的水平。（州長辦公室提供）
已經感染新冠肺炎的市衛生局長喬克西表示，他就是因家庭傳播感染病毒。（市長辦公室提...
已經感染新冠肺炎的市衛生局長喬克西表示，他就是因家庭傳播感染病毒。（市長辦公室提供）

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