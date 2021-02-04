長樂南鄉聯合總會 挺3閩籍子弟角逐市議員

美國長樂南鄉聯合總會3日在曼哈頓華埠舉辦籌款活動，支持三名福州子弟陳熠、林煜和陳海靈參選紐約市議員。(記者顏嘉瑩/攝影)

美國長樂南鄉聯合總會3日在曼哈頓華埠舉辦籌款活動，支持三名福州子弟陳熠、林煜和陳海靈參選紐約市 議員；該會主席表示，看到三位年輕有為的閩籍子弟參選，希望他們能積極為社區奔走做事，也能提高華人 社區的能見度，幫助社區發聲。

參選皇后區 艾姆赫斯特和傑克遜高地第25選區的陳熠表示，該區華裔人口眾多，但長期被忽視，此次他身為該區唯一華人參選人，也是有史以來首位參選華人，他希望能夠傾聽社區聲音、展現華人力量，為當地居民爭取權益。

參選布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區的林煜，希望能改善社區住房、衛生等問題；他表示該區華人群居現象多，一個家庭屋可能就住著好幾戶人，除了許多衍生問題外，在疫情期間也可能造成大規模的群聚感染。

林煜認為，要改善紐約市的住房問題，不僅要解決土地不足、建築成本高，更應該從政策做起，才能從根本解決居住成本高昂的問題。

參選皇后區法拉盛第20選區市議員的陳海靈，則是關注教育、交通和治安等；身為獨立司機工會華人司機召集人的他，此前積極為各族裔優步司機維權，為電召車司機的權益奔走，積攢了一定的口碑。

出席籌款活動者還包括長樂南鄉聯合總會總顧問高秋華；名譽主席鄭鋒、石喜樂、陳文；常務主席劉國林、鄭美述、陳和平、潘春林、陳保勝、陳增平、陳宗仁、李在雲、潘敏輝等。