暴雪+公車專用道計畫 法拉盛華人超市冷清清

由於暴風雪1日襲紐約市，法拉盛市中心的超市生意較差。(吳建錫提供)

連續三日大雪，給法拉盛 當地小商家造成衝擊，華人超市業者說，由於法拉盛公車專用道計畫實施加上惡劣的天氣，導致1日生意極差，幾乎是開業20多年來顧客最少的一天；業者為改善目前困境，員工在街頭分發私家車改道傳單，本周更打出溫哥華大蟹每磅9.9元的特價，以招徠客源。

中美超市的經理吳建錫表示，法拉盛公車專用道計畫實施後，私家車無法從緬街直接進入超市停車場，只能繞道三福大道，轉至凱辛納大道再進入超市；他說，市府實施新規後，只派執法人員攔停違規車輛，但不告知如何進入附近商家，讓自家超市與其他商家的生意都受到衝擊。

吳建錫說，為了解決這一困境，超市自己派員工到三福大道街口，向過往車輛分發私家車改道的傳單，指引司機抵達超市的正確方向；他表示，紐約市 日前迎來五年來最大的暴風雪 ，民眾為在惡劣天氣來臨前存儲食物與生活必需品，上月30日與31日店內生意暫時好轉，客源明顯增加。

但吳建錫表示，暴風雪1日抵達紐約市後，生意急轉而下，一整天幾乎沒有客人光顧，只能提早兩小時關門；雖然天氣惡劣，但他說，超市員工都克服困難到崗上班，翌日客源逐漸恢復，他期盼暴雪盡早結束，生意早日恢復正常。

雖然暴雪導致批發商送貨延遲，但吳建錫說，各家超市均已提前做好準備，不僅不會漲價，還提供特價商品，以自家店為例，平日每磅16元左右的溫哥華大蟹，本周只售每磅9.9元。

在緬街經營雜貨店的店主張艾米(音譯)表示，1日暴雪來襲，平日只需駕駛20分鐘路程，她當天開車近一小時才抵達法拉盛；她說，因公車專用道計畫實施，私家車較難開進市中心，當天法拉盛幾乎成空城，生意極差，多數商家都選擇提前關門，「我下午4時左右就暫時先關門了」。